Семшов отреагировал на новость о трансфере Сафонова в «ПСЖ»

Игорь Семшов порассуждал о перспективах вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова заиграть в «ПСЖ».

«Это удачный трансфер для российского футбола. И для Матвея, и для нашего футбола – это удачный трансфер.

Что касается «ПСЖ», то все покажет время, потому что Матвей должен завоевать место в стартовом составе. Я считаю, что все возможно.

Да, Доннарумма вратарь сборной Италии, но и Матвей – вратарь сборной России. Все доказывается на футбольном поле и в тренировочном процессе.

Не исключаю, что Матвей будет первым номером в «ПСЖ», – сказал Семшов.