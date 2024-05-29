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  • Семшов отреагировал на новость о трансфере Сафонова в «ПСЖ»

Семшов отреагировал на новость о трансфере Сафонова в «ПСЖ»

29 мая 2024, 01:00
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Игорь Семшов порассуждал о перспективах вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова заиграть в «ПСЖ».

«Это удачный трансфер для российского футбола. И для Матвея, и для нашего футбола – это удачный трансфер.

Что касается «ПСЖ», то все покажет время, потому что Матвей должен завоевать место в стартовом составе. Я считаю, что все возможно.

Да, Доннарумма вратарь сборной Италии, но и Матвей – вратарь сборной России. Все доказывается на футбольном поле и в тренировочном процессе.

Не исключаю, что Матвей будет первым номером в «ПСЖ», – сказал Семшов.

  • 25-летний Сафонов – воспитанник «Краснодара».
  • За главную команду южан он провел 175 матчей и пропустил 208 голов.
  • «ПСЖ» заплатит за голкипера 20 млн евро с учетом бонусов и подпишет с ним контракт до 2029 года.

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Источник: «Матч ТВ»
Франция. Лига 1 Россия. Премьер-лига ПСЖ Краснодар Сафонов Матвей Семшов Игорь
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