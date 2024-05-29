Семшов отреагировал на новость о трансфере Сафонова в «ПСЖ»

Игорь Семшов порассуждал о перспективах вратаря «Краснодара» Матвея Сафонова заиграть в «ПСЖ».
«Это удачный трансфер для российского футбола. И для Матвея, и для нашего футбола – это удачный трансфер.
Что касается «ПСЖ», то все покажет время, потому что Матвей должен завоевать место в стартовом составе. Я считаю, что все возможно.
Да, Доннарумма вратарь сборной Италии, но и Матвей – вратарь сборной России. Все доказывается на футбольном поле и в тренировочном процессе.
Не исключаю, что Матвей будет первым номером в «ПСЖ», – сказал Семшов.
- 25-летний Сафонов – воспитанник «Краснодара».
- За главную команду южан он провел 175 матчей и пропустил 208 голов.
- «ПСЖ» заплатит за голкипера 20 млн евро с учетом бонусов и подпишет с ним контракт до 2029 года.
Источник: «Матч ТВ»