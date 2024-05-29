Реакция Нагельсмана на решение Крооса закончить карьеру после Евро-2024

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсман высказался о скором уходе Тони Крооса из футбола.

Полузащитник «Реала» объявил, что завершит карьеру после Евро-2024.

«Мне кажется, он уже давно думал об этом, находясь в клубе. Вчера я увидел его прощальную фотографию с 48 000 трофеев. Выглядит впечатляюще.

Тони не надо никому ничего доказывать. Сейчас у него впереди важный турнир, которого он ждет с огромным нетерпением.

Если мы победим, то у него, кажется, будут все возможные трофеи. В таком случае это будет самое подходящее время для окончания карьеры», – заявил Нагельсман.