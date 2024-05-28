Сборная Германии откажется от политических акций во время Евро-2024: известна причина

Футболисты сборной Германии не будут на домашнем чемпионате Европы проводить акции, аналогичные тем, что были на ЧМ-2022 в Катаре.
Команда откажется от политических заявлений и действий в поддержку меньшинств. Это пожелание главного тренера Юлиана Нагельсмана.
В Немецком футбольном союзе поддержали идею нейтральности. Это должно помочь сосредоточиться на игре.
Капитан сборной Германии Илкай Гюндоган на Евро-2024 сыграет со стандартной повязкой от УЕФА. В Катаре немцы настаивали, что их капитан должен выходить на поле с повязкой с надписью OneLove.
- Евро-2024 пройдет с 14 июня по 14 июля.
- У «Бомбардира» есть раздел, посвященный турниру.
- Германия сыграет в группе A с Шотландией, Венгрией и Швейцарией.
Источник: Sky Sport Germany