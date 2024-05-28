Сборная Германии откажется от политических акций во время Евро-2024: известна причина

Футболисты сборной Германии не будут на домашнем чемпионате Европы проводить акции, аналогичные тем, что были на ЧМ-2022 в Катаре.

Команда откажется от политических заявлений и действий в поддержку меньшинств. Это пожелание главного тренера Юлиана Нагельсмана.

В Немецком футбольном союзе поддержали идею нейтральности. Это должно помочь сосредоточиться на игре.

Капитан сборной Германии Илкай Гюндоган на Евро-2024 сыграет со стандартной повязкой от УЕФА. В Катаре немцы настаивали, что их капитан должен выходить на поле с повязкой с надписью OneLove.