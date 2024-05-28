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  • Смолов может вернуться в «Краснодар» или уехать в Саудовскую Аравию

Смолов может вернуться в «Краснодар» или уехать в Саудовскую Аравию

28 мая 2024, 18:46
16

Нападающий Федор Смолов близок к уходу из «Динамо».

Контракт 34-летнего футболиста истекает через месяц. Для автоматического продления условия не выполнены.

Динамовцы готовы оставить форварда, если он согласится на понижение зарплаты.

Но у Смолова есть другие варианты продолжения карьеры. В его возвращении заинтересован «Краснодар». Также у экс-игрока сборной России есть предложение из Саудовской Аравии.

  • Смолов в этом сезоне забил 6 голов и сделал 5 ассистов в 34 матчах.
  • Он выступал за «Краснодар» с 2015 по 2018 год.
  • Рыночная стоимость Смолова – 2,5 миллиона евро.

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Источник: телеграм-канал Ивана Карпова
Россия. Премьер-лига Саудовская Аравия. Премьер-лига Динамо Краснодар Смолов Федор
Комментарии (16)
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MazaiNN
1716912682
Шо?.. Опять?...
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Цугундeр
1716912916
Во-во , и пусть канает... "Давай пожмем друг другу руки, И в дальний путь, на долгие года . "
Ответить
Skull_Boy
1716914369
Да от него толку нет
Ответить
zadira56
1716915964
Лучше в Ростов!Карпин тебе поблажки не даст!Расслабился на динамовской скамейке!А если честно-он еще может дать жару!Если собереться!
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Олег 2022
1716916043
Пусть валит к Арабам, в Краснодаре он нафиг не нужен
Ответить
BAIv
1716921603
Зачем этот понторез Бычкам?! Ушёл и хорошо!
Ответить
FCSpartakM
1716924002
Самый раз на Кипр к Сашке Коке. И это даже не стеб. Последний год в Динамо мертвым телом отыграл. Топ клубам он не нужен, а более скромные клубы его ЗП вряд ли потянут.
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ZeBolotny
1717065176
В Саудовскую Аравию Фёдор точно не поедет, там очень жёсткие законы.
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tushkanlz
1717210435
Только за баблом и верблюдом! Вперёд! или, всё же, ..в зад? в смысле пенсион и пр. , время летит быстро.
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ZAITZEFF2011
1717218477
Феде пора на пенсию. Играет плохо и требует большую зарплату.
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