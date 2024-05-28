Смолов может вернуться в «Краснодар» или уехать в Саудовскую Аравию

Нападающий Федор Смолов близок к уходу из «Динамо».
Контракт 34-летнего футболиста истекает через месяц. Для автоматического продления условия не выполнены.
Динамовцы готовы оставить форварда, если он согласится на понижение зарплаты.
Но у Смолова есть другие варианты продолжения карьеры. В его возвращении заинтересован «Краснодар». Также у экс-игрока сборной России есть предложение из Саудовской Аравии.
- Смолов в этом сезоне забил 6 голов и сделал 5 ассистов в 34 матчах.
- Он выступал за «Краснодар» с 2015 по 2018 год.
- Рыночная стоимость Смолова – 2,5 миллиона евро.
Источник: телеграм-канал Ивана Карпова