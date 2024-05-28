Игнатов оценил 5-е место «Спартака»

Нападающий «Спартака» Михаил Игнатов высказался о результате команды в минувшемм сезоне РПЛ.

«Сезон был непростым. Оценивать нашу игру будут аналитики и эксперты, но с моей точки зрения, на что наиграли, то и получили. Не знаю, чего нам не хватило для того, чтобы занять место выше, у нас были хорошие моменты и плохие. Думаю, в следующем сезоне мы сыграем лучше», – сказал Игнатов.