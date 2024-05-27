Тренер тульского «Арсенала» пожаловался на организационные трудности перед стыком с «Пари НН»

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук рассказал, как команда решила добираться в Нижний Новгород.

29 мая «Пари НН» примет «Арсенал» в 1-м переходном матче за место в РПЛ.

– Многие считают, что «Арсеналу» повезло с соперником в «стыках». А вы сами прикидывали соперника перед последним туром в РПЛ?

– Нет, вариантов было много. Сначала надо узнать соперника, а потом уже анализировать и выстраивать план. В «Пари НН» много квалифицированных футболистов. Они третий год в РПЛ, это уже опыт. Нам интересно проверить себя на этом уровне. За такое время что-то отработать под соперника невозможно.

В Ярославль на заключительную игру первенства мы ездили на автобусах – после этого надо два дня отходить. Одна тренировка, а завтра уже уезжаем. Когда готовиться и что-то отрабатывать? Теорию провели, прошлись по индивидуальным характеристикам нижегородцев. Все! Здесь больше ничего не сделаешь. Впрочем, соперник, уверен, в такой же ситуации.

– Почему на автобусах?

– Нас поставили в рамки. В «стыках» могли угодить на пять команд РПЛ – мы же не знали, куда брать билеты! За такой короткий период нереально было приобрести их на авиарейсы на всю делегацию. Перебрали все возможные варианты от безысходности. На одного можно. На десять можно. Но мы же не будем дробить коллектив! Поэтому едем на двух автобусах. А что делать? Такая же ситуация и с гостиницами в Нижнем, где проходит какой-то форум. Будем жить в пригороде.