Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Тренер тульского «Арсенала» пожаловался на организационные трудности перед стыком с «Пари НН»

Тренер тульского «Арсенала» пожаловался на организационные трудности перед стыком с «Пари НН»

27 мая 2024, 22:28
2

Главный тренер тульского «Арсенала» Александр Сторожук рассказал, как команда решила добираться в Нижний Новгород.

– Многие считают, что «Арсеналу» повезло с соперником в «стыках». А вы сами прикидывали соперника перед последним туром в РПЛ?

– Нет, вариантов было много. Сначала надо узнать соперника, а потом уже анализировать и выстраивать план. В «Пари НН» много квалифицированных футболистов. Они третий год в РПЛ, это уже опыт. Нам интересно проверить себя на этом уровне. За такое время что-то отработать под соперника невозможно.

В Ярославль на заключительную игру первенства мы ездили на автобусах – после этого надо два дня отходить. Одна тренировка, а завтра уже уезжаем. Когда готовиться и что-то отрабатывать? Теорию провели, прошлись по индивидуальным характеристикам нижегородцев. Все! Здесь больше ничего не сделаешь. Впрочем, соперник, уверен, в такой же ситуации.

– Почему на автобусах?

– Нас поставили в рамки. В «стыках» могли угодить на пять команд РПЛ – мы же не знали, куда брать билеты! За такой короткий период нереально было приобрести их на авиарейсы на всю делегацию. Перебрали все возможные варианты от безысходности. На одного можно. На десять можно. Но мы же не будем дробить коллектив! Поэтому едем на двух автобусах. А что делать? Такая же ситуация и с гостиницами в Нижнем, где проходит какой-то форум. Будем жить в пригороде.

  • Ответный матч состоится 1 июня.
  • «Арсенал» не выступал в РПЛ с 2022 года.

Еще по теме:
«Урал» упустил победу в Первой лиге из-за ошибок чемпиона в составе «Спартака»
Обладатель «Золотого мяча» Родри мог оказаться в тульском «Арсенале» 5
В клубе ФНЛ, игравшем в еврокубках, огромные задержки по зарплате 1
Источник: Metaratings
Россия. Премьер-лига Россия. Первая лига Арсенал Нижний Новгород Сторожук Александр
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
kara-mba
1716873845
А ничего, что Сторожук тренер Арсенала? Кто же это пишет?
Ответить
Vratarь
1716881599
Какие-то нежные все стали. Комфортабельные автобусы получше самолётов для тела. Несколько часов от гостиницы до гостиницы без досмотров, посадок, накопителей и пр.
Ответить
Главные новости
Уход игроков из «Спартака» и «Зенита», наказания за выходки игроков «Динамо» и другие новости
00:47
Раскрыт человек, продвигавший трансфер Головина в «Зенит»
00:31
Турнирная таблица Лиги чемпионов после 1-го тура
00:21
10 самых дорогих трансферов летнего окна в РПЛ
00:10
1
Стало известно, почему Самородов не перешел в «Спартак»
00:02
2
Лига чемпионов. «МЮ» разгромил «Сабах» (4:0), «Бавария» – «Буде-Глимт» Хайкина (5:0)
Вчера, 23:59
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
3
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
1
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
3
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
5
Все новости
Все новости
У «Спартака» сорвался трансфер из «Ахмата»
Вчера, 23:46
3
Видео«Рубин» назвал сбежавшего в ЦСКА Олейникова чушпаном
Вчера, 23:27
Павлюченко поставил крест на своем друге по «Спартаку»
Вчера, 23:10
2
Фото«Рубин» арендовал игрока, зимой отказавшего «Спартаку»
Вчера, 22:58
1
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
Вчера, 22:46
3
Аршавин определил лучшего тренера на старте сезона РПЛ
Вчера, 22:38
Игрок сборной России вышел капитаном молодежки «МЮ» и оформил 1+1 в матче Юношеской лиги УЕФА
Вчера, 22:29
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
Вчера, 22:05
5
Генич назвал лучшего тренера старта РПЛ
Вчера, 21:51
1
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
Вчера, 21:25
10
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
Вчера, 21:12
1
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
Вчера, 20:57
1
«Рубин» перехватил игрока московского клуба у «Динамо Мх»
Вчера, 20:45
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
Вчера, 20:27
7
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
Вчера, 20:17
2
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
Вчера, 19:30
5
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
Вчера, 19:12
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
Вчера, 19:08
8
Шварц оценил переход Гутьерреса в «Динамо»
Вчера, 18:43
«Краснодар» вступил в переговоры с «Ахматом» по Садулаеву
Вчера, 18:30
4
Защитник ЦСКА пропустит около трех месяцев из-за травмы
Вчера, 18:18
1
«Спартак» предложил 600 миллионов рублей за форварда «Ахмата»
Вчера, 18:13
8
Лунев и Лещук получили условную дисквалификацию за оскорбительную кричалку про «Спартак»
Вчера, 17:30
5
КДК вынес наказание для Тюкавина за удаление со «Спартаком»
Вчера, 17:19
8
ЦСКА отдал игрока в аренду «Акрону»
Вчера, 17:09
2
Объявлены комментаторы на матч «Зенит» – «Локомотив»
Вчера, 17:02
5
Символическая сборная 7-го тура РПЛ по версии Радимова
Вчера, 16:42
«Спартак» может купить игрока в последние часы трансферного окна
Вчера, 16:22
16
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+