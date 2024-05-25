В ДНР намерены возродить «Шахтер»

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в республике будет возрожден «Шахтер».
«У нас будут проведены еще ряд установочных совещаний уже в практической плоскости, я поручал начать эту работу, теперь нужно переходить в более практическую плоскость. Есть и бизнесмены, которые готовы включиться, подключиться в плане спонсорства.
Сейчас в новой действительности, когда мы стали субъектом РФ, Донбассу нужен настоящий «Шахтер», местный «Шахтер», – сказал Пушилин.
- ДНР вошла в состав РФ в 2022 году.
- Пушилин возглавляет республику с 2018 года.
- «Шахтер» 4 раза брал Кубок СССР.