В ДНР намерены возродить «Шахтер»

Глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что в республике будет возрожден «Шахтер».

«У нас будут проведены еще ряд установочных совещаний уже в практической плоскости, я поручал начать эту работу, теперь нужно переходить в более практическую плоскость. Есть и бизнесмены, которые готовы включиться, подключиться в плане спонсорства.

Сейчас в новой действительности, когда мы стали субъектом РФ, Донбассу нужен настоящий «Шахтер», местный «Шахтер», – сказал Пушилин.