Реакция Мостового на назначение Станковича тренером «Спартака»

Александр Мостовой высказался о решении «Спартака» назначить Деяна Станковича главным тренером команды со следующего сезона.
«Здорово! Уже сдвиги есть! Хоть футбольные люди приходят. «Спартак» начинает по-футбольному думать.
Ясно, что он не придeт и выиграет, нет. По крайней мере, не будут приходить в «Спартак» по объявлению», – заявил Мостовой.
- Сейчас 45-летний Станкович работает в «Ференцвароше».
- Ранее сербский специалист тренировал «Црвену Звезду» и «Сампдорию».
- Будучи футболистом, он 15 лет выступал в Италии за «Лацио» и «Интер».