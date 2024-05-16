Реакция Мостового на назначение Станковича тренером «Спартака»

Александр Мостовой высказался о решении «Спартака» назначить Деяна Станковича главным тренером команды со следующего сезона.

«Здорово! Уже сдвиги есть! Хоть футбольные люди приходят. «Спартак» начинает по-футбольному думать.

Ясно, что он не придeт и выиграет, нет. По крайней мере, не будут приходить в «Спартак» по объявлению», – заявил Мостовой.