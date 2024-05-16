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    • Реакция Мостового на назначение Станковича тренером «Спартака»

    Реакция Мостового на назначение Станковича тренером «Спартака»

    Александр Мостовой высказался о решении «Спартака» назначить Деяна Станковича главным тренером команды со следующего сезона.

    «Здорово! Уже сдвиги есть! Хоть футбольные люди приходят. «Спартак» начинает по-футбольному думать.

    Ясно, что он не придeт и выиграет, нет. По крайней мере, не будут приходить в «Спартак» по объявлению», – заявил Мостовой.

    • Сейчас 45-летний Станкович работает в «Ференцвароше».
    • Ранее сербский специалист тренировал «Црвену Звезду» и «Сампдорию».
    • Будучи футболистом, он 15 лет выступал в Италии за «Лацио» и «Интер».

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    Источник: «Евро-футбол»

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    Комментарии (3)
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    Цугундeр
    1715877968
    Поправлю.(гр) Ясности, что он придёт и выиграет, нет.)
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    Spartak_forv@
    1715878000
    Все в сборе,только тебя одного не хватало)
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    ScarlettOgusania
    1715878330
    Купи шампунь себе и помой гриву, стыдно на срач-тв показывать такое, хотя там и не такое видали!)))
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