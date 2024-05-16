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    • Белоус назвал способ снизить число легионеров в РПЛ без лимита

    Белоус назвал способ снизить число легионеров в РПЛ без лимита

    Бывший топ-менеджер «Москвы», «Локомотива» и «Ростова» Юрий Белоус прокомментировал высказывание председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, раскритиковавшего количество легионеров в российском футболе.

    «Проблема не в лимите. А в том, чтобы клубы тратили столько денег, сколько они их зарабатывают, без финансирования из государственного бюджета и государственных монополий.

    Тогда те немногочисленные деньги, которые клубы зарабатывают сами, приведут к нормальным заработным платам и трансферам, а не мыльно раздутым. Тогда клубы будут тратить те деньги, которые они зарабатывают на продаже билетов, тем самым они будут стараться заполнять стадионы. Дальше деньги от рекламы, от телевидения и так далее.

    Бюджеты клубов снизятся в несколько раз. Соответственно, легионеры сами сюда не поедут, потому что им невыгодно будет ехать на те деньги, которые им будут предложены.

    Проблемы надо решать не искусственно, а естественно. Не запретительными мерами, а нормальными экономическими мерами. И надо понимать, что из себя представляет футбол.

    Новый министр спорта Дегтярев должен сформулировать, что такое футбол – это социальное обременение или индустрия развлечений. На мой взгляд, большой, профессиональный футбол, где играют команды и собирают зрителей – это индустрия развлечений.

    А социальные задачи, правильно сказал Володин, это детско-юношеский футбол, материально-техническая база и так далее. С Володиным трудно не согласиться. Я его в этом полностью поддерживаю», – сказал Белоус.

    • В нынешнем сезоне РПЛ в составе одной команды на поле одновременно могут выйти восемь иностранных игроков.
    • Игроки с гражданством Беларуси, Казахстана, Кыргызстана и Армении не считаются легионерами.

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    Источник: «Спорт день за днем»

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    Сегодня, 12:03
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    Комментарии (19)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    Алексей З
    1715850785
    Белоус прав на все 100 % , только одно НО.... Другими словами , мы переходим на ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ рельсы , от ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОРМУШКИ будут отлучены очень многие , не просто функционеры , а где-то даже главы регионов. Представляете как это предложение примут там ? Идея шикарная - САМООКУПАЕМОСТЬ , но это подрыв СИСТЕМЫ ,выстроенной в стране кооператорами " Озера".
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    Алексей-Ул-google
    1715851856
    Я готов на нормальный футбол любыми способами. Хоть Белоус, хоть кто, а футбол надо возрождать. Если клуб состоит из Бразильских игроков, то почему он играет в РОССИЙСКОЙ Премьер Лиге?
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    Илья-Альчуль-vkontakte
    1715852278
    Правильно говорит Юрий Белоус. Деньги клубы должны зарабатывать сами. Как это было у нас раньше - при СССР и на начальном постсоветском этапе. Как это и зарубежом в ведущих футбольных странах и тогда и сейчас, где основные дивиденды клубов формирует отнюдь не гос.финансирование. Прибыль извлекается от торговли - от продажи билетов, клубной атрибутики, продаваемой около стадиона - клубной одежды, значков, сувенирной продукции, от продажи программок к матчу, буклетов к матчу, от рекламы, от продажи прав на телетрансляции, осуществление торговли товарами клубными магазинами. В этом аспекте спрос рождает предложение. Это, как говорится, про рынок товаров и услуг. Насколько рентабельным будет этот клубный бизнес, настолько и будет.
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    ...уефан
    1715852408
    ...рассуждения здравые, но честно говоря, наивные и чрезмерно трудно выполнимые...
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    acor94
    1715852681
    Сначала пиво с водкой на стадион верните.
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    алдан2014
    1715856005
    Всё по делу. Самоокупаемость.
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    Garrincha58
    1715857557
    тогда наш футбол перестанет сосуществовать он превратится в любительский
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