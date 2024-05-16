Белоус назвал способ снизить число легионеров в РПЛ без лимита

Бывший топ-менеджер «Москвы», «Локомотива» и «Ростова» Юрий Белоус прокомментировал высказывание председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина, раскритиковавшего количество легионеров в российском футболе.

«Проблема не в лимите. А в том, чтобы клубы тратили столько денег, сколько они их зарабатывают, без финансирования из государственного бюджета и государственных монополий.

Тогда те немногочисленные деньги, которые клубы зарабатывают сами, приведут к нормальным заработным платам и трансферам, а не мыльно раздутым. Тогда клубы будут тратить те деньги, которые они зарабатывают на продаже билетов, тем самым они будут стараться заполнять стадионы. Дальше деньги от рекламы, от телевидения и так далее.

Бюджеты клубов снизятся в несколько раз. Соответственно, легионеры сами сюда не поедут, потому что им невыгодно будет ехать на те деньги, которые им будут предложены.

Проблемы надо решать не искусственно, а естественно. Не запретительными мерами, а нормальными экономическими мерами. И надо понимать, что из себя представляет футбол.

Новый министр спорта Дегтярев должен сформулировать, что такое футбол – это социальное обременение или индустрия развлечений. На мой взгляд, большой, профессиональный футбол, где играют команды и собирают зрителей – это индустрия развлечений.

А социальные задачи, правильно сказал Володин, это детско-юношеский футбол, материально-техническая база и так далее. С Володиным трудно не согласиться. Я его в этом полностью поддерживаю», – сказал Белоус.