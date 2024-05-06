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    • Черданцев объяснил, почему Корнеев матерился на его программе

    Черданцев объяснил, почему Корнеев матерился на его программе

    Ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев для бусти-аккаунта Сергея Егорова прокомментировал матерное выступление Игоря Корнеева в эфире своей программы «После футбола».

    • Корнеев оскорблял селекцию «Пари НН» и конкретных игроков.

    «Корнеев думал, что мы не в эфире. Он думал, что мы на рекламе. Я в этот момент его не слышал, потому что вел диалог с аппаратной.

    Это в том числе мой косяк как ведущего. Это эфирный косяк, признаем.

    Что дальше с Корнеевым? Должно решать руководство. В прямом эфире иногда бывают косяки. Я бы не стал зацикливаться. Слава богу, что сильно он никого не оскорбил. Просто не хватило чистоты русского языка», – сказал Черданцев.

    • С тех пор Корнеева на «Матч ТВ» не было.
    • Он был в штабе сборной России на бронзовом Евро-2008.

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии (5)
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    andr45
    1714982227
    А то, что он при женщине матерился, видимо, это у этой шелкоперской мрази нормальное явление? Или это не баба была, а ОНО?)))
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    The only one
    1714991426
    О, нашёл отмазку... Я не знал, он не знал, а слон не догадывался. Детский сад...
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    fakeid
    1714992496
    губерниева же не уволили.
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