Черданцев объяснил, почему Корнеев матерился на его программе

Ведущий «Матч ТВ» Георгий Черданцев для бусти-аккаунта Сергея Егорова прокомментировал матерное выступление Игоря Корнеева в эфире своей программы «После футбола».

Корнеев оскорблял селекцию «Пари НН» и конкретных игроков.

«Корнеев думал, что мы не в эфире. Он думал, что мы на рекламе. Я в этот момент его не слышал, потому что вел диалог с аппаратной.

Это в том числе мой косяк как ведущего. Это эфирный косяк, признаем.

Что дальше с Корнеевым? Должно решать руководство. В прямом эфире иногда бывают косяки. Я бы не стал зацикливаться. Слава богу, что сильно он никого не оскорбил. Просто не хватило чистоты русского языка», – сказал Черданцев.