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    • Экс-президент РФС Колосков отказался от приглашения на Евро-2024

    Экс-президент РФС Колосков отказался от приглашения на Евро-2024

    Бывший президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, что ФИФА и УЕФА приглашали его на предстоящий чемпионат Европы, но он ответил отказом.

    «ФИФА и УЕФА пригласили меня посетить Евро-2024. Посетить матч-открытие, финал, два четвертьфинальных матча.

    Я сразу отказался, поскольку нужно лететь через Стамбул, прямых рейсов нет. Я уже налетался, сейчас тяжело летать.

    Приглашение есть, но возможности летать нет, буду смотреть по телевизору. Но всех руководителей ФИФА и УЕФА поблагодарил за приглашение», – заявил Колосков.

    • Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
    • У «Бомбардира» есть раздел, посвященный турниру.

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    Источник: ТАСС

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