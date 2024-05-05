Экс-президент РФС Колосков отказался от приглашения на Евро-2024

Бывший президент РФС Вячеслав Колосков рассказал, что ФИФА и УЕФА приглашали его на предстоящий чемпионат Европы, но он ответил отказом.
«ФИФА и УЕФА пригласили меня посетить Евро-2024. Посетить матч-открытие, финал, два четвертьфинальных матча.
Я сразу отказался, поскольку нужно лететь через Стамбул, прямых рейсов нет. Я уже налетался, сейчас тяжело летать.
Приглашение есть, но возможности летать нет, буду смотреть по телевизору. Но всех руководителей ФИФА и УЕФА поблагодарил за приглашение», – заявил Колосков.
- Евро-2024 пройдет в Германии с 14 июня по 14 июля.
- У «Бомбардира» есть раздел, посвященный турниру.