Примера. «Барселона» победила «Валенсию» (4:2), играя весь второй тайм в большинстве

«Барселона» заработала три очка в 33-м туре чемпионата Испании.

Каталонцы на своем поле выиграли у «Валенсии» со счетом 4:2.

Команда Хави уступала 1:2 после первого тайма, получив перед перерывом численное преимущество вследствие удаления Георгия Мамардашвили.

В большинстве «Барса» забила в ворота «Валенсии» три гола за тайм – хет-трик в активе Роберта Левандовски.

Испания. Примера. 33-й тур

Барселона – Валенсия – 4:2 (1:2)

Голы: 1:0 – Фермин, 22; 1:1 – Дуро, 27; 1:2 – Пепелу (с пенальти), 38; 2:2 – Левандовски, 49; 3:2 – Левандовски, 82; 4:2 – Левандовски, 90+3.

Удаление: нет – Мамардашвили, 45+4.

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