Стал известен неофициальный чемпион Москвы в РПЛ

«Спартак» после победы над «Локомотивом» (3:2) в матче 26-го тура РПЛ стал неофициальным чемпионом Москвы в лиге.
В этом сезоне красно-белые набрали больше всего очков в столичных дерби – 12. Они не потерпели ни одного поражения в 6 матчах с «Динамо», ЦСКА и «Локомотивом».
Бело-голубые в итоге набрали в неофициальном чемпионате 10 очков, красно-синие – 6, красно-зеленые – 3.
- В этом сезоне столичных дерби больше не будет.
- За всю историю чемпионатов СССР и России только в трех сезонах в высшем дивизионе играло по три московских команды, в остальных – четыре и более.