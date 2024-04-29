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Стал известен неофициальный чемпион Москвы в РПЛ

29 апреля 2024, 09:53
22

«Спартак» после победы над «Локомотивом» (3:2) в матче 26-го тура РПЛ стал неофициальным чемпионом Москвы в лиге.

В этом сезоне красно-белые набрали больше всего очков в столичных дерби – 12. Они не потерпели ни одного поражения в 6 матчах с «Динамо», ЦСКА и «Локомотивом».

Бело-голубые в итоге набрали в неофициальном чемпионате 10 очков, красно-синие – 6, красно-зеленые – 3.

  • В этом сезоне столичных дерби больше не будет.
  • За всю историю чемпионатов СССР и России только в трех сезонах в высшем дивизионе играло по три московских команды, в остальных – четыре и более.

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Источник: телеграм-канал «Мир Российская Премьер-Лига»
Россия. Премьер-лига Спартак ЦСКА Динамо Локомотив
Комментарии (22)
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DVOK68
1714373746
Это конечно приятно,не более того.
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FCSpartakM
1714376961
ах рыжий, такой бестолковый, что не проиграл ни разу супер галактиону и конюху.
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...уефан
1714378724
...а если ещё углубиться в таблицы, статистику, аналитику, предсказания и воспоминания, то трудно даже представить в каких показателях мы первые)... Во, вспомнил - больше всех набрали очков в играх, которые со стоялись при температуре от 0 до +7...
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BVG4
1714379249
А вот интересно - сколько раз поросня стала чемпионом района Покровско- Стрешнево? Много наверное:((((
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Plyash
1714379464
Вообще-то Москва,это единственный город вселенной,аналогов нет,где играют аж четыре команды в сильнейшей лиге своего государства.А если ещё и Торпедо в РПЛ попадёт,будет полный писец...Ура!!!
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Вованчик83
1714380805
Масквабад всегда считал себя отдельно от России. Все чурки Масквабада болеют за срамтак!
Ответить
Из Твери Леха
1714381388
ахахах, уже настолько московские клубы смирились с гегемонией Зенита, что приходится выдумывать всякие турниры внутри чемпионата.
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paracetamol
1714381916
Не зря динамовского ловилу стимулировали.
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BAIv
1714383896
Можно кубок вручать!
Ответить
gennadiy
1714401089
Зачем тогда тренера убрали?
Ответить
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