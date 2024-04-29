Стал известен неофициальный чемпион Москвы в РПЛ

«Спартак» после победы над «Локомотивом» (3:2) в матче 26-го тура РПЛ стал неофициальным чемпионом Москвы в лиге.

В этом сезоне красно-белые набрали больше всего очков в столичных дерби – 12. Они не потерпели ни одного поражения в 6 матчах с «Динамо», ЦСКА и «Локомотивом».

Бело-голубые в итоге набрали в неофициальном чемпионате 10 очков, красно-синие – 6, красно-зеленые – 3.