В понедельник, 29 апреля, в 26-м туре РПЛ сыграют «Крылья Советов» и «Краснодар». Игра состоится в Самаре, начало – в 13:00 (мск).

«Крылья Советов»

Команда Игоря Осинькина набрала 39 очков и занимает 5-е место. «Крылья Советов» добыли 11 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений, разница мячей 43:35.

«Краснодар»

«Краснодар» набрал 49 очков и располагается на 2-м месте в таблице. Подопечные Мурада Мусаева добыли 14 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 41:25.

От лидера чемпионата команда отстает на 1 очко.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в РПЛ:

Прогноз на матч «Крылья Советов» – «Краснодар»

«Краснодару» крайне нежелательно терять очки, если команда хочет продолжить борьбу за титул. Наш прогноз – Ф2 (0) с коэффициентом 1.75.