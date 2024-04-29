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  • «Крылья Советов» – «Краснодар»: прогноз на матч 26 тура РПЛ, 29 апреля

«Крылья Советов» – «Краснодар»: прогноз на матч 26 тура РПЛ, 29 апреля

29 апреля 2024, 09:36
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В понедельник, 29 апреля, в 26-м туре РПЛ сыграют «Крылья Советов» и «Краснодар». Игра состоится в Самаре, начало – в 13:00 (мск).

«Крылья Советов»

Команда Игоря Осинькина набрала 39 очков и занимает 5-е место. «Крылья Советов» добыли 11 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений, разница мячей 43:35.

«Краснодар»

«Краснодар» набрал 49 очков и располагается на 2-м месте в таблице. Подопечные Мурада Мусаева добыли 14 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 41:25.

От лидера чемпионата команда отстает на 1 очко.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в РПЛ:

  • 05.11.23 «Краснодар» – «Крылья Советов» – 2:1;
  • 07.05.23 «Краснодар» – «Крылья Советов» – 2:1;
  • 03.10.22 «Крылья Советов» – «Краснодар» – 0:0;
  • 17.04.22 «Крылья Советов» – «Краснодар» – 2:0;
  • 30.10.21 «Краснодар» – «Крылья Советов» – 0:1.

Прогноз на матч «Крылья Советов» – «Краснодар»

«Краснодару» крайне нежелательно терять очки, если команда хочет продолжить борьбу за титул. Наш прогноз – Ф2 (0) с коэффициентом 1.75.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига Краснодар Крылья Советов
Комментарии (1)
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Sviro
1714382014
Желаю победы Краснодару. Ему нужнее. Крыльям уже ничто не поможет подняться достаточно высоко, а Краснодар может реально за чемпионство побороться. Да и за Краснодар болеют многие из моих друзей. Была бы другая команда, желал бы победы Крыльям конечно.
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