В понедельник, 29 апреля, в 26-м туре РПЛ сыграют «Крылья Советов» и «Краснодар». Игра состоится в Самаре, начало – в 13:00 (мск).
«Крылья Советов»
Команда Игоря Осинькина набрала 39 очков и занимает 5-е место. «Крылья Советов» добыли 11 побед, 6 раз сыграли вничью и потерпели 8 поражений, разница мячей 43:35.
«Краснодар»
«Краснодар» набрал 49 очков и располагается на 2-м месте в таблице. Подопечные Мурада Мусаева добыли 14 побед, 7 раз сыграли вничью и потерпели 4 поражения, разница мячей – 41:25.
От лидера чемпионата команда отстает на 1 очко.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в РПЛ:
- 05.11.23 «Краснодар» – «Крылья Советов» – 2:1;
- 07.05.23 «Краснодар» – «Крылья Советов» – 2:1;
- 03.10.22 «Крылья Советов» – «Краснодар» – 0:0;
- 17.04.22 «Крылья Советов» – «Краснодар» – 2:0;
- 30.10.21 «Краснодар» – «Крылья Советов» – 0:1.
Прогноз на матч «Крылья Советов» – «Краснодар»
«Краснодару» крайне нежелательно терять очки, если команда хочет продолжить борьбу за титул. Наш прогноз – Ф2 (0) с коэффициентом 1.75.
Источник: «Бомбардир»