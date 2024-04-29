Бубнов проанализировал игру «Спартак» – «Локомотив»

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Александр Бубнов высказался об игре 26-го тура РПЛ «Спартак» – «Локомотив» (3:2).

«Меня несколько удивила ротация, которую провeл Владимир Слишкович перед дерби. На пресс-конференции после игры с ЦСКА он говорил, что недоволен игрой в атаке, поэтому перестановки в средней линии и нападении понятны. Но с чем связаны замены в обороне после матча, в котором не пропустили, знает только сам тренер.

В любом случае команда выиграла, а значит все эти изменения были оправданными. К тому же в обороне действительно красно-белые грубых ошибок не допускали.

У «Локомотива» за всю игру практически ни одной быстрой атаки с ходу не было, приходилось довольствоваться позиционными атаками. А вот у спартаковцев как раз быстрые переходы из обороны в атаку получались.

Если матч «Спартака» против ЦСКА был низкого качества, то очередное дерби у «красно-белых» получилось значительно лучше. Три мяча забили, могли забить ещe больше, судя по количеству моментов. Замены получались оправданными, футболисты со скамейки игру усиливали, Хлусевич вообще голом отметился.

Встреча получилась обоюдоострой, смотрелась на одном дыхании и была весьма хороша по российским меркам. Не могу сказать, что «красно-белые» имели какое-то явное игровое преимущество над соперником.

И всe же считаю, что «Спартак» победил заслуженно: в обороне команда Слишковича сыграла более надeжно, чем «Локомотив», – написал Бубнов.