Аршавин назвал ключевую проблему «Зенита» в последних матчах

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал поражение петербуржцев от «Динамо» (0:1). Команда уступила во второй встрече подряд.

«Зенит» хорошо сыграл в обороне, мяч держали тоже здорово. Вся проблема команды в этом матче – в последней трети поля. «Зенит» почти не доставляет туда мяч. Это не только в этой игре, так же было и в предыдущих.

Петербуржцы не давали «Динамо» разгонять атаки. Никто не берет инициативу на себя, все выбирают самые простые пути», – сказал Аршавин.