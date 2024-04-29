Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Аршавин назвал ключевую проблему «Зенита» в последних матчах

Аршавин назвал ключевую проблему «Зенита» в последних матчах

29 апреля 2024, 00:29
3

Бывший футболист «Зенита» Андрей Аршавин прокомментировал поражение петербуржцев от «Динамо» (0:1). Команда уступила во второй встрече подряд.

«Зенит» хорошо сыграл в обороне, мяч держали тоже здорово. Вся проблема команды в этом матче – в последней трети поля. «Зенит» почти не доставляет туда мяч. Это не только в этой игре, так же было и в предыдущих.

Петербуржцы не давали «Динамо» разгонять атаки. Никто не берет инициативу на себя, все выбирают самые простые пути», – сказал Аршавин.

  • «Зенит» лидирует в РПЛ с отрывом в одно очко.
  • У «Краснодара» есть матч в запасе.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Зенит Динамо Аршавин Андрей
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
BAIv
1714365660
Тренерский штаб с Медведем! Мешают бразилам отдыхать и те плохо играют!
Ответить
"supermax"
1714375374
Зажрались ... Вот и вся проблема
Ответить
Krics
1714376602
Дюша бросить жену с тремя детьми,это не проблема-это трата денюшки из бюджета России,ихмо.
Ответить
Главные новости
Московский клуб РПЛ заявил Зиньковского
22:46
Агент Олейникова Тунян подробно объяснил, почему игрок сбежал из «Рубина» в ЦСКА
22:05
2
Названа сумма, за которую «Ахмат» согласился продать Самородова «Спартаку»
21:25
8
У «Краснодара» сорвался трансфер экс-игрока сборной Португалии
21:12
1
Фото«Динамо» арендовало участника ЧМ-2026 у клуба Лиги 1
20:57
1
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
20:27
7
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
20:17
2
Неймар вступил в перепалку с болельщиками «Атлетико Минейро»
20:09
Жена Смолова скептически высказалась о свадьбе Роналду с Джорджиной: «У меня скрепы скрепят»
19:55
3
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
19:30
5
Все новости
Все новости
Аршавин определил лучшего тренера на старте сезона РПЛ
22:38
Игрок сборной России вышел капитаном молодежки «МЮ» и оформил 1+1 в матче Юношеской лиги УЕФА
22:29
Генич назвал лучшего тренера старта РПЛ
21:51
1
«Рубин» перехватил игрока московского клуба у «Динамо Мх»
20:45
«Царь не уйдет»: во Франции отреагировали на несостоявшийся трансфер Головина в Россию
20:27
7
Реакция Тюкавина на свою дисквалификацию
20:17
2
Мостовой раскритиковал Слуцкого: «Он как ботаник в школе»
19:30
5
Чилийский новичок «Динамо» хочет позвать в клуб Алексиса Санчеса
19:12
Самородов отправился на медосмотр «Спартака»
19:08
8
Шварц оценил переход Гутьерреса в «Динамо»
18:43
«Краснодар» вступил в переговоры с «Ахматом» по Садулаеву
18:30
4
Защитник ЦСКА пропустит около трех месяцев из-за травмы
18:18
1
«Спартак» предложил 600 миллионов рублей за форварда «Ахмата»
18:13
8
Лунев и Лещук получили условную дисквалификацию за оскорбительную кричалку про «Спартак»
17:30
5
КДК вынес наказание для Тюкавина за удаление со «Спартаком»
17:19
8
ЦСКА отдал игрока в аренду «Акрону»
17:09
2
Объявлены комментаторы на матч «Зенит» – «Локомотив»
17:02
5
Символическая сборная 7-го тура РПЛ по версии Радимова
16:42
«Спартак» может купить игрока в последние часы трансферного окна
16:22
15
Бабаев сменит московское «Динамо» на махачкалинское
15:53
4
Фото«Крылья Советов» подписали экс-игрока ЦСКА и «Зенита»
15:47
2
Игрок сборной Чили прокомментировал свой переход в «Динамо»
15:42
3
Селюк назвал большую проблему «Спартака»: «Так чемпионами не становятся»
15:30
3
СпецпроектПравда или ложь об истории «Динамо»: тест от «Бомбардира» про бело-голубых
14:55
1
Кисляк оценил переход Олейникова в ЦСКА
14:46
1
Фото«Динамо» объявило о трансфере игрока сборной Чили
14:21
Фото«Ростов» объявил о трансфере экс-спартаковца
14:14
3
Вендел не поможет «Зениту» в матче с «Локомотивом»
13:33
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+