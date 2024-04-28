Статистика «Спартака» при Слишковиче: команда ни разу не проиграла в 7 матчах

«Спартак» ни разу не проиграл, когда командой руководил Владимир Слишкович. Сегодня клуб победил со счетом 3:2 «Локомотив».

Слишкович провел в качестве исполняющего обязанности главного тренера после увольнения Гильермо Абаскаля четыре матча, в которых одержал две победы – над «Ростовом» (5:1) и «Локо» (3:2), а также и дважды сыграл вничью – с «Зенитом» (0:0) в Кубке и ЦСКА (0:0).

До этого боснийский специалист заменял Абаскаля в трех матчах – с «Химками» (5:0), «Крыльями Советов» (3:0) и «Зенитом» (0:0).