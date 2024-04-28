Губерниев – о нежелании судей давать интервью после матчей: «Они хотят судить черт-те как и не объяснять это?»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался о нежелании российских арбитров давать комментарии после матчей.

– Судьи – это футбольная власть. Правильно? Теперь давайте посмотрим на власть вообще. Вам какая больше власть нравится – открытая или закрытая? Вот и весь вопрос. В ХХI веке власть должна быть открытой, она не может закрываться. Это касается судей, губернаторов и всех остальных по вертикали.

Поэтому что значит не хотят давать интервью и проводить пресс‑конференции? А судить черт‑те как они хотят и потом не объяснять это, например? Так что вопрос остается открытым. Власть любая, в том числе и судейская на поле, должна быть открытой.

– Готовы ли вы будете научить судей ярко говорить на публику?

– Я могу любого человека научить говорить.