Губерниев – о нежелании судей давать интервью после матчей: «Они хотят судить черт-те как и не объяснять это?»

Футбольный обозреватель Дмитрий Губерниев высказался о нежелании российских арбитров давать комментарии после матчей.
– Судьи – это футбольная власть. Правильно? Теперь давайте посмотрим на власть вообще. Вам какая больше власть нравится – открытая или закрытая? Вот и весь вопрос. В ХХI веке власть должна быть открытой, она не может закрываться. Это касается судей, губернаторов и всех остальных по вертикали.
Поэтому что значит не хотят давать интервью и проводить пресс‑конференции? А судить черт‑те как они хотят и потом не объяснять это, например? Так что вопрос остается открытым. Власть любая, в том числе и судейская на поле, должна быть открытой.
– Готовы ли вы будете научить судей ярко говорить на публику?
– Я могу любого человека научить говорить.
- РФС перестал публиковать и переговоры судей во время матчей.
- Это распоряжение главы судейского корпуса Милорада Мажича.
- У него контракт до 2025 года.