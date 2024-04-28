В воскресенье, 28 апреля, в 21:30 по московскому времени «Балтика» сыграет с ЦСКА. Игра пройдет в 26 туре российской Премьер-лиги.

«Балтика»

«Балтика» занимает пятнадцатое место в турнирной таблице. Команда провела 25 матчей и набрала 23 очка. В активе команды шесть побед, пять ничьих и четырнадцать поражений. Забито 25 голов, пропущено 31, что приводит к отрицательной разнице в -6.

ЦСКА

ЦСКА располагается на седьмой позиции в турнирной таблице. Команда провела также 25 матчей и набрала 38 очков. В активе команды девять побед, одиннадцать ничьих и пять поражений. Забито 44 гола, пропущено 33, что приводит к положительной разнице в +11.

Прогноз на матч «Балтика» – ЦСКА

В трех последних очных встречах ЦСКА одержал три победы. «Балтика» показывает яркий футбол, но команда не набирает очки. Вряд ли тенденция изменится в предстоящей встрече, но для перестраховки возьмем двойной шанс – победа ЦСКА или ничья за 1.47, дополнительно поставим на ТМ 2.5 за 1.77.