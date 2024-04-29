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Федотов высказался о поражении ЦСКА от «Балтики»

29 апреля 2024, 00:25
13

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал поражение от «Балтики» в матче 26-го тура РПЛ. Московская команда занимает 7‑е место в турнирной таблице, набрав 38 очков.

– У нас были свои причины, мы сознательно пошли на какие‑то вещи, касающиеся состава, это нормальное явление. Хорошо складывающийся матч, в котором мы не доиграли пару моментов, был один шикарный стопроцентный эпизод, который мы не использовали. Глупейший пенальти, который немного спутал карты.

– Соперник был настолько хорош?

– Мы смотрели первый матч, много анализировали. Соперник заряжен, перед ними стоит серьезная задача – сохранение прописки в РПЛ, о недооценке речи не было. Мы сражались, может быть, не хватало спокойствия и уверенной работы с мячом. Тем не менее, раньше времени рискнули и пропустили второй мяч.

– Замены усилили игру или ничего не поменялось?

– Соперник стал играть по счету, использовать пространство в быстрых атаках. Нам немного не хватало в завершении точной передачи, завладели инициативой, соперник закрылся, сел в позиционную оборону, это естественно. Мы пытались, раскачивали, все‑таки забили гол, но на большее не хватило времени.

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Балтика Федотов Владимир
Комментарии (13)
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CSKA57
1714340337
Согласен с Федотовым на все сто процентов! Нам бы еще минут сорок, и мы бы возможно отыгрались. Время не хватило, но концентрацию не потеряли!
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RUSARM
1714345127
Федот,второй Абаскаль!! Ехай ка на хутор свой федот!!!
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Krics
1714362510
А может это бумеранг,Федоту,ихмо.
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Таврида
1714363521
Федотов - на выход, Акинфееву пора отдыхать.
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Красногвардейчик
1714364313
Дайте Федотову поработать... где нибудь в другом месте))))
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diemens74
1714367914
Вангую: Федотова дотерпят до конца сезона и давай до свиданья, Игнашевич - добро пожаловать домой. Ещё во втором матче кубка подумал, что армейцы в уплату долга сольют игру чемпа товарищам из Калининграда.
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BRO_football
1714371944
Нет. Соперник не был настолько хорош, просто ЦСКА был настолько плох.
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АЛЕКС 58
1714372903
Лысого в отставку,Акинфея на пенсию,весь шлак вроде Чалого,Заболотного,Облякова пусть Федот забирает с собой. Разбазарили хороших игроков,а дерьмо оставили. Стыдно смотреть на убогую игру,и противно слушать гнилые отмазки
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