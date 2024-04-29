Федотов высказался о поражении ЦСКА от «Балтики»

Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов прокомментировал поражение от «Балтики» в матче 26-го тура РПЛ. Московская команда занимает 7‑е место в турнирной таблице, набрав 38 очков.

– У нас были свои причины, мы сознательно пошли на какие‑то вещи, касающиеся состава, это нормальное явление. Хорошо складывающийся матч, в котором мы не доиграли пару моментов, был один шикарный стопроцентный эпизод, который мы не использовали. Глупейший пенальти, который немного спутал карты.

– Соперник был настолько хорош?

– Мы смотрели первый матч, много анализировали. Соперник заряжен, перед ними стоит серьезная задача – сохранение прописки в РПЛ, о недооценке речи не было. Мы сражались, может быть, не хватало спокойствия и уверенной работы с мячом. Тем не менее, раньше времени рискнули и пропустили второй мяч.

– Замены усилили игру или ничего не поменялось?

– Соперник стал играть по счету, использовать пространство в быстрых атаках. Нам немного не хватало в завершении точной передачи, завладели инициативой, соперник закрылся, сел в позиционную оборону, это естественно. Мы пытались, раскачивали, все‑таки забили гол, но на большее не хватило времени.