Судья матча «Балтика» – ЦСКА, веротяно, засчитал гол-фантом

На 90-й минуте матча 26-го тура РПЛ «Балтика» – ЦСКА главный судья встречи Ян Бобровский с помощью лайнсмена Алексея Стипиди зафиксировал взятие ворот после удара нападающего гостей Кирилла Глебова. При этом мяч еще и задел руку защитника хозяев Диего Луны.

На многих повторах видно, что мяч не пересек линию ворот.

Решение рефери не повлияло на исход матча – «Балтика» одержала победу со счетом 3:1, – но позволило армейцам уйти от разгрома.