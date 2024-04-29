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  • Судья матча «Балтика» – ЦСКА, веротяно, засчитал гол-фантом

Судья матча «Балтика» – ЦСКА, веротяно, засчитал гол-фантом

29 апреля 2024, 07:53
13

На 90-й минуте матча 26-го тура РПЛ «Балтика» – ЦСКА главный судья встречи Ян Бобровский с помощью лайнсмена Алексея Стипиди зафиксировал взятие ворот после удара нападающего гостей Кирилла Глебова. При этом мяч еще и задел руку защитника хозяев Диего Луны.

На многих повторах видно, что мяч не пересек линию ворот.

Решение рефери не повлияло на исход матча – «Балтика» одержала победу со счетом 3:1, – но позволило армейцам уйти от разгрома.

  • В РПЛ нет автоматической системы определения гола.
  • «Балтика» набрала 26 очков и поднялась в РПЛ с 15-го на 12-е место. ЦСКА остается 7-м с 38 очками.

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Источник: «Бомбардир»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Балтика Бобровский Ян
Комментарии (13)
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Medved2468
1714367330
Дааа... Думалось, что наше судейство уже пробило дно, давным-давно. Но, снизу постучали.
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sined1951
1714374391
Гол был. Это было видно в замедленной съемке из-за ворот. А так называемый комментатор говнюк. Ему очень хотелосьчтобы был очередной скандальчик. Таких тварей нельзя держать комментаторами, они позорят наш футбол.
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BRO_football
1714376085
Да не было гола. От игроков ЦСКА ноль реакции на взятие ворот, голкипер отбил и они продолжили играть как будто гола не было. Обычно сразу бегут к судье доказывать, что гол был. Скорее всего Бобровский реально дурак и засчитал гол, которого не было. Вряд ли ему ЦСКА заплатил за такое. И матч в целом похож на договорняк. ЦСКА со всеми аутсайдерами договорился: и с Ахматом, и с Балтикой, и с Сочи, и с Оренбургом и с Уралом! Всем очки подарил!
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SuperNils
1714376591
Так это обычный договорнячок был, сразу же поняли все.
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Из Твери Леха
1714381212
К чему эти базары? Где графика пересечения линии ворот мячом, где эти хваленые технологии?
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FanatSerj
1714399209
Бомбардар из пальца пытается что-то высосать, но на то он и палец. На рутубе в официальном канале МАТЧ ТВ есть обзор этого матча там всё отлично видно что мяч на траве и полностью за линией ворот. rutube.ru /video/********************************/?r=plwd
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