Смертин оценил, на сколько процентов реализовался как футболист

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин оценил свою футбольную реализацию.

«Я думаю, реализовался даже на 110 процентов. Исходя из своих возможностей, антропологических данных, конкуренции, скорости сокращения мышц, отсутствия игры головой, неумения отдавать длинные передачи. У меня и по геометрии было с натяжкой три, а это нужно для пасов на 40 метров, я максимум на 20 могу исполнить.

Я выжал для себя максимум. Хотя я в принципе добротный, хороший футболист», – сказал Смертин.