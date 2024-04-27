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Смертин оценил, на сколько процентов реализовался как футболист

27 апреля 2024, 18:16

Бывший полузащитник сборной России Алексей Смертин оценил свою футбольную реализацию.

«Я думаю, реализовался даже на 110 процентов. Исходя из своих возможностей, антропологических данных, конкуренции, скорости сокращения мышц, отсутствия игры головой, неумения отдавать длинные передачи. У меня и по геометрии было с натяжкой три, а это нужно для пасов на 40 метров, я максимум на 20 могу исполнить.

Я выжал для себя максимум. Хотя я в принципе добротный, хороший футболист», – сказал Смертин.

  • Игрок выступал за «Бордо», «Челси», «Фулхэм».
  • За сборную России у него 55 матчей.
  • Смертин завершил карьеру в 2008 году в «Фулхэме».

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Источник: «Комсомольская правда»
Россия. Премьер-лига Смертин Алексей
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