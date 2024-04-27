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  • Мостовой: «На фоне Абаскаля любой тренер будет казаться гением»

Мостовой: «На фоне Абаскаля любой тренер будет казаться гением»

27 апреля 2024, 17:25
1

Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил старт работы в клубе и.о. главного тренера Владимира Слишковича.

  • Боснийца назначили после отставки Гильермо Абаскаля.

«Делать выводы о работе Слишковича пока очень рано. Но уже сейчас видно, что при нем игроки «Спартака» успокоились, стали увереннее действовать, нет такого хаоса, как при Абаскале. Хорошо, что и сам Слишкович ведет себя профессионально – он спокоен, сдержан, не прыгает и не бегает на бровке, как предыдущие тренеры «Спартака».

Но говорить, что Слишкович – мастер, который приведет «Спартак» к чемпионству – преждевременно. Еще ведь даже непонятно, надолго ли он в «Спартаке». А так, на фоне Абаскаля почти любой тренер будет казаться гениальным специалистом, мастером своего дела», – сказал Мостовой.

  • «Спартак» идет в РПЛ 6-м.
  • Завтра, 28 апреля, москвичи примут в дерби «Локомотив».

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Источник: «РБ Спорт»
Россия. Премьер-лига Испания. Примера Спартак Абаскаль Гильермо Мостовой Александр
Комментарии (1)
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timon2401
1714234342
У Мостового маразм крепчает.. Чем Аленичев, Кононов и прочие были лучше то?! Может Абаскаль и делал что то не так, но с таким составом хоть кого поставь, Спартак сейчас середняк как не крути
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