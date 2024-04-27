Мостовой: «На фоне Абаскаля любой тренер будет казаться гением»

Бывший спартаковец Александр Мостовой оценил старт работы в клубе и.о. главного тренера Владимира Слишковича.

Боснийца назначили после отставки Гильермо Абаскаля.

«Делать выводы о работе Слишковича пока очень рано. Но уже сейчас видно, что при нем игроки «Спартака» успокоились, стали увереннее действовать, нет такого хаоса, как при Абаскале. Хорошо, что и сам Слишкович ведет себя профессионально – он спокоен, сдержан, не прыгает и не бегает на бровке, как предыдущие тренеры «Спартака».

Но говорить, что Слишкович – мастер, который приведет «Спартак» к чемпионству – преждевременно. Еще ведь даже непонятно, надолго ли он в «Спартаке». А так, на фоне Абаскаля почти любой тренер будет казаться гениальным специалистом, мастером своего дела», – сказал Мостовой.