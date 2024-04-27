Смертин сообщил, что у него есть зависимость

Бывший игрок сборной России Алексей Смертин раскрыл зависимость, которая у него есть.

– «Стальная воля» – это ведь про преодоление. Вы тоже преодолеваете себя – бегаете марафоны. Откуда такая страсть?

– У меня дофаминовая зависимость. Мне обязательно нужно ставить цель и ее достигать. Странно прозвучит: я получаю удовольствие при колоссальных нагрузках. Мазохизм определенный, ты истязаешь организм на протяжении месяцев. К марафону в пустыне Сахара я полгода буду готовиться. Там тащишь рюкзак до 12 кг на себе, со спальником, со всеми припасами, которые ешь. Это +50 днем, +5 ночью, перепад температур. И это тоже определенный вызов.

Я специально озвучиваю, чтобы триггерить себя самого. Понимаю, сложно. Плюс ко всему я приурочил это к 50-летию, думаю, такой себе подарок сделаю в апреле следующего года. Дофаминовую зависимость я получаю не когда пересекаю финишную черту, а именно в процессе подготовки. Это наполняет жизнь эмоциями, ты живешь.

Вы знаете, кто дольше всех живет? Композиторы, которые в долгую строят траекторию своей деятельности. Не жизни, потому что она уже спроектирована за тебя, но смачно живут те, кто свою траекторию деятельности стремятся как можно дальше проецировать. Тем самым ты постепенно идешь, и у тебя жизнь наполнена смыслом. Норадреналин – то, что ты получаешь при достижении… Не адреналин, а именно норадреналин. Ты идешь и увидел медведя. У тебя сразу адреналин подскакивает.

– Вы реально видели медведя?

– Видел в берлоге. Лосей часто встречаю, потому что бегаю недалеко от Лосиного острова, это мои соседи, можно сказать.

– От лосей адреналин тоже подскакивает?

– Он вырабатывается, когда ты видишь опасность.

– Лось не очень страшно, медведь гораздо хуже.

– Медведь не тот пример, потому что он лазает по деревьям. Волк. Увидел волка в лесу, думаешь: всe… Раз – сработал адреналин. А потом у тебя в голове: надо спасаться! За доли секунды, как футболисты принимают решение, ты сразу понимаешь: бежать! И в этот момент, цель твоя – добежать до дерева и забраться наверх, потому что волк туда не залезет. И здесь срабатывает норадреналин. Вот примерно, может быть, не в такой концентрации, но это мне и дает бег. Офигенное ощущение. Без этого мне было бы пресно.