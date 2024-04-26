Сборная России может сыграть со сборной Медиалиги

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов не исключил товарищеский матч сборной России со сборной Медиалиги.

«Матч сборной МФЛ против сборной России? Ребята об этом мечтают, мы об этом говорили – к спорту эта история никакого отношения не имеет. Это шоу, которое больше нужно Медиалиге, чем нам.

Не думаю, что в Медиалиге найдутся деньги, которые она сможет предложить сборной России, чтобы сыграть матч. Но они могут попробовать – пусть предложат нам, мы рассмотрим.

Давайте посмотрим, во сколько они ценят увеличение своей популярности», – сказал Митрофанов.