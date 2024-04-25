Тренер «Фейеноорда» прокомментировал информацию о переговорах с «Ливерпулем»

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот публично заявил о желании возглавить «Ливерпуль» вместо Юргена Клоппа.

«Мне кажется очевидным, что я хотел бы работать там. Клубы ведут переговоры, поэтому я пока воздержусь от комментариев.

Уверен, что им удастся договориться. Ждем», – сказал нидерландский специалист.