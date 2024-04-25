Тренер «Фейеноорда» прокомментировал информацию о переговорах с «Ливерпулем»

Главный тренер «Фейеноорда» Арне Слот публично заявил о желании возглавить «Ливерпуль» вместо Юргена Клоппа.
«Мне кажется очевидным, что я хотел бы работать там. Клубы ведут переговоры, поэтому я пока воздержусь от комментариев.
Уверен, что им удастся договориться. Ждем», – сказал нидерландский специалист.
- Слот в «Фейеноорде» с 2021 года.
- Он выиграл с командой чемпионство и Кубок Нидерландов, доходил до финала Лиги конференций.
- Помимо «Ливерпуля», на него претендовали «Бавария», «Барселона» и «Милан».
Источник: ESPN