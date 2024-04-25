Ловчев высказался о чемпионской интриге в РПЛ

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев считает, что «Зенит» станет чемпионом России в сезоне-2023/24 и отметил недостаточный настрой петербургской команды в некоторых матчах.

«Интрига в РПЛ ожила. Мы же видим, что сначала лидирует «Краснодар», потом совершает осечку и на первом месте уже «Зенит». Потом наоборот и появляется интрига. Это и хорошо. У меня нет ощущения, что чемпионат проигрывается. Всегда так бывает.

Сейчас «Зенит» укомплектован лучше, а еще он пять лет выигрывает чемпионат. Они сейчас сильнее других, хоть иногда бывает, что не настраиваются на кого-то. «Зенит» сам себе проигрывает. Другие команды тоже теряют очки, но они делают это крайне мало.

Эта команда [«Зенита»] не самая слабая за последние несколько лет. Просто чуть-чуть сменился состав. А сразу найти замену нельзя. Новые игроки должны адаптироваться не только к футболу, но и к жизни в России: здесь все другое, даже еда. Более того, тот же Педро снег не видел, а всю зиму Питер был завален.

Здесь дело в другом: когда команда постоянно выигрывает и соперников нет, пропадает настрой. Особенно если конкуренты постоянно теряют очки.

У меня нет сомнения, что «Зенит» в этом году станет чемпионом. Я давно уже их поздравил. По сути, «Зенит» надо поздравлять с чемпионством в начале чемпионата, потому что все остальные…

В «Спартаке» – бардак. ЦСКА – недоукомплектован. «Локомотив» ни шатко, ни валко: то сверкнет, то опять… Дзюба сдал, но от возраста никуда не денешься. И так со всеми командами. «Зенит» сильнее. Он только сам может что-то потерять», – сказал Ловчев.