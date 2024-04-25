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Ловчев высказался о чемпионской интриге в РПЛ

25 апреля 2024, 18:10
3

Бывший защитник «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев считает, что «Зенит» станет чемпионом России в сезоне-2023/24 и отметил недостаточный настрой петербургской команды в некоторых матчах.

«Интрига в РПЛ ожила. Мы же видим, что сначала лидирует «Краснодар», потом совершает осечку и на первом месте уже «Зенит». Потом наоборот и появляется интрига. Это и хорошо. У меня нет ощущения, что чемпионат проигрывается. Всегда так бывает.

Сейчас «Зенит» укомплектован лучше, а еще он пять лет выигрывает чемпионат. Они сейчас сильнее других, хоть иногда бывает, что не настраиваются на кого-то. «Зенит» сам себе проигрывает. Другие команды тоже теряют очки, но они делают это крайне мало.

Эта команда [«Зенита»] не самая слабая за последние несколько лет. Просто чуть-чуть сменился состав. А сразу найти замену нельзя. Новые игроки должны адаптироваться не только к футболу, но и к жизни в России: здесь все другое, даже еда. Более того, тот же Педро снег не видел, а всю зиму Питер был завален.

Здесь дело в другом: когда команда постоянно выигрывает и соперников нет, пропадает настрой. Особенно если конкуренты постоянно теряют очки.

У меня нет сомнения, что «Зенит» в этом году станет чемпионом. Я давно уже их поздравил. По сути, «Зенит» надо поздравлять с чемпионством в начале чемпионата, потому что все остальные…

В «Спартаке» – бардак. ЦСКА – недоукомплектован. «Локомотив» ни шатко, ни валко: то сверкнет, то опять… Дзюба сдал, но от возраста никуда не денешься. И так со всеми командами. «Зенит» сильнее. Он только сам может что-то потерять», – сказал Ловчев.

  • В матчах перенесенного 21-го тура «Зенит» дома проиграл «Рубину» (0:2), а его ближайший преследователь «Краснодар» победил «Балтику» (3:2).
  • Петербуржцы занимают 1-е место с 50 очками после 25 матчей. «Быки» уступают лидеру 1 очко.

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Источник: Sport24
Россия. Премьер-лига Зенит Краснодар ЦСКА Локомотив Спартак Ловчев Евгений
Комментарии (3)
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FCSpartakM
1714061715
"другие команды тоже теряют очки, но они делают это крайне мало" -особенно динамо три раза проиграв "В «Спартаке» – бардак. ЦСКА – недоукомплектован. «Локомотив» ни шатко, ни валко: то сверкнет, то опять…" - вот да, везде недоукомплектованность, только у Спартака бардак. Пля, просто уже тошнит от этих экспертов дебильных.
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ss21
1714065405
Лизать Зениту ключевое условие пребывания в срач тв. Ловчев сделал выводы.
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