Стали известны стартовые составы на матч 21-го тура РПЛ в котором сыграют «Факел» против «Крыльев Советов». Игра состоится 25 апреля, начало встречи запланировано на 18:15 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Факел»: Черов, Акбашев, Альшин, Моцпан, Аппаев, Марков, Юрганов, Беленов, Квеквескири, Божин, Сенхаджи.

Главный тренер: Сергей Ташуев

«Крылья Советов»: Ломаев, Рассказов, Гапонов, Солдатенков, Горшков, Костанца, Витюгов, Ежов, Салтыков, Рахманович, Хубулов.

Главный тренер: Игорь Осинькин