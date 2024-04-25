ЦСКА и «Спартак» выпустили афиши к дерби

ЦСКА и «Спартак» перед сегодняшним очным матчем в перенесенном 21-м туре РПЛ опубликовали предматчевые афиши.
ЦСКА поместил на нее миниатюрную фигурку нападающего Антона Заболотного из своего промо-ролика.
У «Спартака» же изображен полузащитник Хесус Медина, перешедший из ЦСКА летом прошлого года.
- Матч ЦСКА – «Спартак» пройдет сегодня на «ВЭБ Арене» и начнется в 20:30 по московскому времени.
- «Спартак» занимает 5-е место в РПЛ с 38 очками после 24 матчей, ЦСКА идет 6-м с 37 баллами.
- В матче первого круга команды сыграли вничью 2:2. У красно-белых отличились Промес и Медина, а у красно-синих дубль сделал Гайич.
Источник: «Бомбардир»