ЦСКА и «Спартак» выпустили афиши к дерби

ЦСКА и «Спартак» перед сегодняшним очным матчем в перенесенном 21-м туре РПЛ опубликовали предматчевые афиши.

ЦСКА поместил на нее миниатюрную фигурку нападающего Антона Заболотного из своего промо-ролика.

У «Спартака» же изображен полузащитник Хесус Медина, перешедший из ЦСКА летом прошлого года.