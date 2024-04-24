«ПСЖ» готов потратить 200 миллионов на замену Мбаппе, экс-тренер «МЮ» отказался работать в «Спартаке» и другие новости

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В «Ростове» сделали заявление о будущем 35-летнего Песьякова после его ошибок в матче со «Спартаком»

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Стала известна дата первого судебного заседания по экстрадиции Промеса в Нидерланды

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