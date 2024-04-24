«ПСЖ» готов потратить 200 миллионов на замену Мбаппе, экс-тренер «МЮ» отказался работать в «Спартаке» и другие новости

Аршавин определил трех футболистов, которые должны покинуть «Спартак»
Глушаков ответил, сколько денег тратит в месяц, и раскрыл самую большую зарплату в карьере
В «Ростове» сделали заявление о будущем 35-летнего Песьякова после его ошибок в матче со «Спартаком»
Лунин ответил на предложение «Реала» о продлении контракта
Стала известна дата первого судебного заседания по экстрадиции Промеса в Нидерланды
«Ливерпуль» рассматривает тренера из Нидерландов – с ним будут конкурировать еще три топ-клуба
«ПСЖ» готов потратить 200 миллионов на замену Мбаппе
Экс-тренер «Манчестер Юнайтед» отказался работать в «Спартаке»
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