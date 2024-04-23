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    Глушаков раскрыл самую большую зарплату в карьере

    Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков назвал размер своей зарплаты в период выступлений за московский клуб.

    37-летний футболист признался, что больше ему не платили нигде.

    – Когда был лучший контракт в карьере?

    – Конечно, в «Спартаке», третий.

    – Когда ты сам продлил его?

    – Да.

    – Какая была зарплата?

    2,8 миллиона евро. Возможно, он был бы ещe позже, но так как меня зачехлили. Не считаю подъeмные.

    – На чeм больше заработал?

    – Конечно, контракт, но и подъeмными была хорошая сумма.

    • Глушаков был в «Спартаке» с 2013 по 2019 год.
    • Он провел 173 матча, забил 23 гола и сделал 10 ассистов.
    • Сейчас экс-полузащитник сборной России выступает за армянский «Урарту».

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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