Глушаков раскрыл самую большую зарплату в карьере

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков назвал размер своей зарплаты в период выступлений за московский клуб.
37-летний футболист признался, что больше ему не платили нигде.
– Когда был лучший контракт в карьере?
– Конечно, в «Спартаке», третий.
– Когда ты сам продлил его?
– Да.
– Какая была зарплата?
– 2,8 миллиона евро. Возможно, он был бы ещe позже, но так как меня зачехлили. Не считаю подъeмные.
– На чeм больше заработал?
– Конечно, контракт, но и подъeмными была хорошая сумма.
- Глушаков был в «Спартаке» с 2013 по 2019 год.
- Он провел 173 матча, забил 23 гола и сделал 10 ассистов.
- Сейчас экс-полузащитник сборной России выступает за армянский «Урарту».