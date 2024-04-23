Глушаков раскрыл самую большую зарплату в карьере

Бывший капитан «Спартака» Денис Глушаков назвал размер своей зарплаты в период выступлений за московский клуб.

37-летний футболист признался, что больше ему не платили нигде.

– Когда был лучший контракт в карьере?

– Конечно, в «Спартаке», третий.

– Когда ты сам продлил его?

– Да.

– Какая была зарплата?

– 2,8 миллиона евро. Возможно, он был бы ещe позже, но так как меня зачехлили. Не считаю подъeмные.

– На чeм больше заработал?

– Конечно, контракт, но и подъeмными была хорошая сумма.