Глушаков ответил, сколько денег тратит в месяц

Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков раскрыл свои ежемесячные траты на жизнь.
– Последнее время очень часто читаю новости о том, что футболисты говорят, что тратят в месяц 150 тысяч рублей. Как к этому относишься?
– Вранье это. Как 150? 150 у меня только на дочку на памперсы уходит. Я шучу.
– Жить в Москве на 100 тысяч рублей невозможно.
– Там бензина выходит сколько? Налоги, бензин, а коммунальные… А если дети, садики, школа. Много всего уходит. Я думаю, это просто пыль в глаза простым людям.
– Сколько ты тратишь в месяц?
– Я не считаю.
– Больше миллиона рублей?
– Я думаю, да. У меня большая семья. У меня трое детей, жена красивая. Я ничего так – чуть лучше обезьяны.
- Жена Глушакова – футболистка Ксения Коваленко.
- У него три дочери от двух браков.
- До «Урарту» хавбек выступал за «Спартак», «Локомотив», «Ахмат», «Химки», «Пари НН» и другие клубы.