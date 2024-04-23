Глушаков ответил, сколько денег тратит в месяц

Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков раскрыл свои ежемесячные траты на жизнь.

– Последнее время очень часто читаю новости о том, что футболисты говорят, что тратят в месяц 150 тысяч рублей. Как к этому относишься?

– Вранье это. Как 150? 150 у меня только на дочку на памперсы уходит. Я шучу.

– Жить в Москве на 100 тысяч рублей невозможно.

– Там бензина выходит сколько? Налоги, бензин, а коммунальные… А если дети, садики, школа. Много всего уходит. Я думаю, это просто пыль в глаза простым людям.

– Сколько ты тратишь в месяц?

– Я не считаю.

– Больше миллиона рублей?

– Я думаю, да. У меня большая семья. У меня трое детей, жена красивая. Я ничего так – чуть лучше обезьяны.