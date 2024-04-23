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    Глушаков ответил, сколько денег тратит в месяц

    Полузащитник «Урарту» Денис Глушаков раскрыл свои ежемесячные траты на жизнь.

    – Последнее время очень часто читаю новости о том, что футболисты говорят, что тратят в месяц 150 тысяч рублей. Как к этому относишься?

    Вранье это. Как 150? 150 у меня только на дочку на памперсы уходит. Я шучу.

    – Жить в Москве на 100 тысяч рублей невозможно.

    – Там бензина выходит сколько? Налоги, бензин, а коммунальные… А если дети, садики, школа. Много всего уходит. Я думаю, это просто пыль в глаза простым людям.

    – Сколько ты тратишь в месяц?

    – Я не считаю.

    – Больше миллиона рублей?

    – Я думаю, да. У меня большая семья. У меня трое детей, жена красивая. Я ничего так – чуть лучше обезьяны.

    • Жена Глушакова – футболистка Ксения Коваленко.
    • У него три дочери от двух браков.
    • До «Урарту» хавбек выступал за «Спартак», «Локомотив», «Ахмат», «Химки», «Пари НН» и другие клубы.

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    Источник: ютуб-канал Нобеля Арустамяна

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