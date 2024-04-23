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    • В «Ростове» сделали заявление о будущем 35-летнего Песьякова после его ошибок в матче со «Спартаком»

    В «Ростове» сделали заявление о будущем 35-летнего Песьякова после его ошибок в матче со «Спартаком»

    Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин сообщил о продлении контракта с вратарем Сергеем Песьяковым.

    «Сергея все устроило, нас все устроило. Чисто физически сейчас у нас разъезды, как только в Ростове будет несколько дней, он заедет в офис и подпишет бумаги.

    Контракт будет рассчитан на год? Нет. Сейчас не хотелось бы разглашать детали», – сказал Рыскин.

    • Песьякову сейчас 35 лет.
    • Он в «Ростове» с 2017 года.
    • В этом сезоне голкипер пропустил 35 голов в 24 матчах.
    • На выходных он результативно ошибся в игре со «Спартаком» (1:5).

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    Источник: «Р-Спорт»

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    Комментарии (2)
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    mutabor0992
    1713881910
    СУПЕР!Стоит как табурет.А ему новый контракт.********!Всем бы так.p.s.Для глоров Писякова...Пришел яна работу.Накосячил.А со мной новый контракт.Это наверное чтобы жынка пса не занимала денег у жинки карпа!Когда у них шоппинг.гыыы)
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    alefreddy
    1713882373
    с кем не бывает исправиться со временем
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