В «Ростове» сделали заявление о будущем 35-летнего Песьякова после его ошибок в матче со «Спартаком»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин сообщил о продлении контракта с вратарем Сергеем Песьяковым.

«Сергея все устроило, нас все устроило. Чисто физически сейчас у нас разъезды, как только в Ростове будет несколько дней, он заедет в офис и подпишет бумаги.

Контракт будет рассчитан на год? Нет. Сейчас не хотелось бы разглашать детали», – сказал Рыскин.