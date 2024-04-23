В «Ростове» сделали заявление о будущем 35-летнего Песьякова после его ошибок в матче со «Спартаком»

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин сообщил о продлении контракта с вратарем Сергеем Песьяковым.
«Сергея все устроило, нас все устроило. Чисто физически сейчас у нас разъезды, как только в Ростове будет несколько дней, он заедет в офис и подпишет бумаги.
Контракт будет рассчитан на год? Нет. Сейчас не хотелось бы разглашать детали», – сказал Рыскин.
- Песьякову сейчас 35 лет.
- Он в «Ростове» с 2017 года.
- В этом сезоне голкипер пропустил 35 голов в 24 матчах.
- На выходных он результативно ошибся в игре со «Спартаком» (1:5).