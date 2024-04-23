«Буду это говорить везде»: Орлов ответил, стоит ли расширять РПЛ

Журналист Геннадий Орлов высказался о возможном увеличении числа участников российской Премьер-лиги.

Сейчас в РПЛ 16 клубов.

2 худшие команды чемпионата вылетают напрямую в Первую лигу, еще 2 играют в стыках.

– Расширяемся?

– Ну, я за и приглашаю к дискуссии. Я буду это говорить везде. Потому что европейских турниров нет. Все эти команды состоятельные.

У нас же были трагедии, что команды вылетали. А эти показывают качество игры, народ ходит на них, смотрит. На них интересно смотреть.

– Вся страна смотрит на низ турнирной таблицы?

– А для такой страны, как наша – у нас 140 миллионов [населения], – конечно, хорошо бы, чтобы 18 команд было. Стадионы есть.