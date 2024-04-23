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    • «Буду это говорить везде»: Орлов ответил, стоит ли расширять РПЛ

    «Буду это говорить везде»: Орлов ответил, стоит ли расширять РПЛ

    Журналист Геннадий Орлов высказался о возможном увеличении числа участников российской Премьер-лиги.

    • Сейчас в РПЛ 16 клубов.
    • 2 худшие команды чемпионата вылетают напрямую в Первую лигу, еще 2 играют в стыках.

    – Расширяемся?

    – Ну, я за и приглашаю к дискуссии. Я буду это говорить везде. Потому что европейских турниров нет. Все эти команды состоятельные.

    У нас же были трагедии, что команды вылетали. А эти показывают качество игры, народ ходит на них, смотрит. На них интересно смотреть.

    – Вся страна смотрит на низ турнирной таблицы?

    – А для такой страны, как наша – у нас 140 миллионов [населения], – конечно, хорошо бы, чтобы 18 команд было. Стадионы есть.

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    Источник: «Такой футбол»

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    Комментарии (4)
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    Александр-Каратеев-yandex
    1713871285
    А оно так и будет, только сейчас руководство смотрит кто будет вылетать, если воронеж с оренбургом, то 50 на 50,а если балтика и сочи, то 100% будет расширение лиги и будет это объявлено после 30-го тура, это неправильно, всё это нужно прописывать перед стартом турнира.
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    ...уефан
    1713871656
    ...какие дискуссии, календарь сверстан!...
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    1713881009
    дядя Гена как всегда из своей параллельной вселенной вещает. Какие состоятельные команды? Какое качество игры? Какой интерес? Какая посещаемость? Стадионы? В этом году стадионы ЧМ должны снять с федерального финансирования и передать регионам, а что они будут с ними делать? Никто не умеет зарабатывать деньги, привыкли только тратить. У той же Ростов-арены годовое содержание 300млн, а доходная часть 70! В 2025 уедет Ростов на старый 13ти тысячный Олимп (один хрен больше посещаемости нет), а арену армянам сдадут под овощной рынок.
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