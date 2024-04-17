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    • Менеджер «Матч ТВ»: «Нужно идти к идее оплаты спортивного контента»

    Менеджер «Матч ТВ»: «Нужно идти к идее оплаты спортивного контента»

    Глава программной дирекции «Матч ТВ» Вячеслав Леонов считает, что в будущем российским зрителям придется платить за просмотр спортивных трансляций.

    - Как считаете, нужно ли популяризировать идею платы за трансляции, или подстраиваться под нашу ментальность и давать какой-то топовый спорт бесплатно?

    – В линейке «Матч ТВ» представлены ещe 12 тематических каналов. Мы тщательно формируем программу для каждого из них.

    В силу того, что события пересекаются, нам приходится иногда размещать топовый контент на платных каналах и после этого в комментариях видим негатив и недовольство из-за того, что на бесплатном телеканале не показали хоккей или футбол.

    Нужно идти к идее оплаты спортивного контента, но аккуратно, постепенно приучая зрителей к необходимости платить за топовый спорт.

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    Источник: «Советский спорт»

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    Сегодня, 18:35
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    Комментарии (6)
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    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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    bset
    1713368756
    А можно идти к идеи сокращения зарплат спортсменам-миллионерам, чтобы спортивное мероприятие стоило дешевле
    Ответить
    Алексей З
    1713368789
    Вы что сейчас предлагаете , первенство водокачки и матчи с белорусами. За это ещё и платить ? Пздец . Очередной раз залесть в карман простых людей , чтобы отбить свой непрофионализм. Всё для людей !!!
    Ответить
    Иван Петров 1986
    1713368980
    А морда не треснет?
    Ответить
    Марк Аврелий!
    1713369172
    Пока есть инТЫРнет и можно смотреть футбол бесплатно- платить НЕ БУДУ! Как только исчезнет возможность бесплатного просмотра - смотреть не буду
    Ответить
    andr45
    1713369302
    И, что же жадность делает с человеком?( Полностью лишает даже скудных мозгов, которыми нехотя одарила природа. Глава программной дирекции «Матч ТВ» Вячеслав Леонов: "Если выстроить по порядку зрительского интереса, то сначала идет РПЛ, Кубок России, Лига чемпионов, только потом чемпионаты Италии и Германии. "
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    VPERDIV SPARTAK
    1713372234
    Сейчас именно и надо больше показывать наш футбол а потом натовский ! Не дури нам головы
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