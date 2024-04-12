Генсек РФС высказался об улучшении формата Кубка России

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал возможность изменения формата розыгрыша Кубка России.
– Нуждается ли в улучшении формат проведения Кубка России? Может быть, поменять формулу или что-то добавить?
– Считаю, что формат можно улучшить.
– Каким образом?
– Предпочитаю рассказывать о каких-то проработанных вопросах. Сейчас РФС отрабатывает эти вопросы. Не все нам нравится в нынешнем формате Кубка. Есть какие-то вещи, которые себя оправдали, но есть и то, что можно и нужно улучшать. Будем этим заниматься.
– Что именно себя оправдало?
– Предоставление игрового времени для команд в период отстранения от еврокубков. То есть Кубок – это дополнительная нагрузка, которую получили наши клубы, в том числе и те, кто никогда не участвовал в еврокубках. Плюс дополнительный интерес болельщиков к этому соревнованию, несомненно, вырос.
– Нужно ли дорабатывать регламент Кубка, если говорить о спортивном принципе, ведь сейчас команды, которые проигрывают, могут дальше выступать и через Путь регионов бороться за трофей?
– Я уже говорил, что принцип Double Elimination не является спортивным. Лично мне не нравится, что одна из идей Кубка России не реализуется в том, что команды РПЛ не так часто приезжают в регионы. А это один из элементов популяризации и доступности футбола.
– Не рассматривается ли тогда идея зафиксировать один стадион на финал Кубка России и выбрать из числа региональных?
– Тут есть два подхода. Первый: каждый раз определять новый стадион, а второй – зафиксировать какую-то одну арену. Формально, главным стадионом сборной России являются «Лужники». Было бы логично использовать его. Но можно и куда-то перенести финальный матч. У каждого формата есть свои плюсы и минусы.
- Система с выбыванием после двух поражений используется в Кубке России второй сезон.
- В нынешнем розыгрыше турнира, в отличие от прошлого, команда, которая проиграет в финале Пути РПЛ, вылетит уже после одного поражения.