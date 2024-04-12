Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Статьи Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Матчи Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Невидимка Рейтинг букмекеров
РПЛ Кубок России Первая лига 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Женская Суперлига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Евро-2024 Саудовская Аравия МЛС Турция Украина Казахстан Белоруссия Узбекистан Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Беллингем Головин Миранчук Захарян
Мы Вконтакте Наш телеграм О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    Угадаете с чьей эмблемы мяч? А корабль? А медведь?
    2 Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    Узнаете новых героев РПЛ в лицо? Их подарил нам 2023-й год
    3 Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?
    Кто из этих звезд выигрывал Кубок России?

    Генсек РФС высказался об улучшении формата Кубка России

    Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов прокомментировал возможность изменения формата розыгрыша Кубка России.

    – Нуждается ли в улучшении формат проведения Кубка России? Может быть, поменять формулу или что-то добавить?

    – Считаю, что формат можно улучшить.

    – Каким образом?

    – Предпочитаю рассказывать о каких-то проработанных вопросах. Сейчас РФС отрабатывает эти вопросы. Не все нам нравится в нынешнем формате Кубка. Есть какие-то вещи, которые себя оправдали, но есть и то, что можно и нужно улучшать. Будем этим заниматься.

    – Что именно себя оправдало?

    – Предоставление игрового времени для команд в период отстранения от еврокубков. То есть Кубок – это дополнительная нагрузка, которую получили наши клубы, в том числе и те, кто никогда не участвовал в еврокубках. Плюс дополнительный интерес болельщиков к этому соревнованию, несомненно, вырос.

    – Нужно ли дорабатывать регламент Кубка, если говорить о спортивном принципе, ведь сейчас команды, которые проигрывают, могут дальше выступать и через Путь регионов бороться за трофей?

    – Я уже говорил, что принцип Double Elimination не является спортивным. Лично мне не нравится, что одна из идей Кубка России не реализуется в том, что команды РПЛ не так часто приезжают в регионы. А это один из элементов популяризации и доступности футбола.

    – Не рассматривается ли тогда идея зафиксировать один стадион на финал Кубка России и выбрать из числа региональных?

    – Тут есть два подхода. Первый: каждый раз определять новый стадион, а второй – зафиксировать какую-то одну арену. Формально, главным стадионом сборной России являются «Лужники». Было бы логично использовать его. Но можно и куда-то перенести финальный матч. У каждого формата есть свои плюсы и минусы.

    • Система с выбыванием после двух поражений используется в Кубке России второй сезон.
    • В нынешнем розыгрыше турнира, в отличие от прошлого, команда, которая проиграет в финале Пути РПЛ, вылетит уже после одного поражения.

    Новости по теме
    «Зенит» обменяет билеты на игру со «Спартаком» на оформление FanID 8
    Морено заявил, что «Сочи» останется в РПЛ 1
    Вердикт ЭСК по голу «Спартака» «Зениту» – Соболев коснулся мяча рукой 91
    Источник: «Евро-Футбол.Ру»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    12.04.2024 09:37
    Рекомендуем
    Комментарии (2)
    Популярные
    Новые
    Первые
    Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
    Отправить
    Алексей З
    1712909062
    Бла-бла-бла и никакой конкретики.
    Ответить
    rash1959
    1712911646
    ".. прокомментировал возможность изменения формата Кубка.." ... в плане распила бабла.
    Ответить
    Россия
    Мобильная версия
    Архив О нас Пользовательское соглашение
    18+