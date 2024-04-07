Лидерство «Краснодара», зарплата Месси в «Интере Майами» и другие новости

Орлов: «Абаскаль – пустой, Федун – дилетант».
Глушаков: «Абаскаль ведет себя неправильно по отношению к русскому народу».
Стало известно, сколько Месси зарабатывает в «Интере Майами».
Гончаренко – о поражении от «Крыльев»: «Судья просто прибил «Урал».
Вердикт ЭСК по голу «Спартака» «Зениту» – Соболев коснулся мяча рукой.
РПЛ. Дубли Сперцяна и Кордобы помогли «Краснодару» победить «Пари НН» (4:3) и выйти в лидеры.
«Байер» через неделю может оформить первое в истории чемпионство.
Юран обматерил арбитров после поражения от «Краснодара».
Бундеслига. «Бавария» вела 2:0, но проиграла «Хайденхайму» (2:3), «Байер» победил «Унион» (1:0).