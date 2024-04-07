Лидерство «Краснодара», зарплата Месси в «Интере Майами» и другие новости

Орлов: «Абаскаль – пустой, Федун – дилетант».

Глушаков: «Абаскаль ведет себя неправильно по отношению к русскому народу».

Стало известно, сколько Месси зарабатывает в «Интере Майами».

Гончаренко – о поражении от «Крыльев»: «Судья просто прибил «Урал».

Вердикт ЭСК по голу «Спартака» «Зениту» – Соболев коснулся мяча рукой.

РПЛ. Дубли Сперцяна и Кордобы помогли «Краснодару» победить «Пари НН» (4:3) и выйти в лидеры.

«Байер» через неделю может оформить первое в истории чемпионство.

Юран обматерил арбитров после поражения от «Краснодара».

Бундеслига. «Бавария» вела 2:0, но проиграла «Хайденхайму» (2:3), «Байер» победил «Унион» (1:0).