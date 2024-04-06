Вердикт ЭСК по голу «Спартака» «Зениту» – Соболев коснулся мяча рукой

ЭСК РФС поддержал решение Сергея Карасева засчитать гол «Спартака» в кубковом матче против «Зенита» (1:2).

Перед взятием ворот Александр Соболев коснулся мяча рукой.

«Судья правильно засчитал взятие ворот команды «Зенит» на 12-й минуте матча.

Контакт мяча с рукой нападающего «Спартака» Александра Соболева, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемым. Рука нападающего находится в естественном положении, а контакт с мячом обусловлен действиями на него игроков «Зенита» Страхини Эраковича и Родригао, которые находятся с ним в единоборстве за верховой мяч», – написал РФС.