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    • Вердикт ЭСК по голу «Спартака» «Зениту» – Соболев коснулся мяча рукой

    Вердикт ЭСК по голу «Спартака» «Зениту» – Соболев коснулся мяча рукой

    ЭСК РФС поддержал решение Сергея Карасева засчитать гол «Спартака» в кубковом матче против «Зенита» (1:2).

    «Судья правильно засчитал взятие ворот команды «Зенит» на 12-й минуте матча.

    Контакт мяча с рукой нападающего «Спартака» Александра Соболева, по мнению всех членов комиссии, не является наказуемым. Рука нападающего находится в естественном положении, а контакт с мячом обусловлен действиями на него игроков «Зенита» Страхини Эраковича и Родригао, которые находятся с ним в единоборстве за верховой мяч», – написал РФС.

    • Ответный матч – 17 апреля.
    • Проигравший вылетит в Путь регионов.

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    Источник: РФС

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    06.04.2024 18:18
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    Комментарии (91)
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    VVM1964
    1712425769
    Если внимательно смотреть, а здесь очень хорошо в замедленной съемке видно, то мяч сначала попадает в руку игроку Зенита, который отрывает голову Соболеву, а уже потом и ему в руку !!! )))
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    полиграф-шариков-google
    1712425949
    всё верно,это рука бога, жаль шо мало **** вколотил, а педро выдохнется, как пить дать
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    VVM1964
    1712426234
    Вердикт ЭСК по голу «Спартака» «Зениту» – Соболев коснулся мяча рукой ... АУ, БОМБАРДИР "Вердикт ЭСК по голу «Спартака» «Зениту» - ГОЛ ЗАСЧИТАН ВЕРНО !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
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    portero
    1712427763
    Значит у Соболя это нормальное положение руки!!!! Не верь своим глазам, а верь наглым лжецам!!!
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    mamba9090909
    1712427833
    Ну и что? Это что то изменило? Спартак продул, хоть с рукой, хоть без руки. Счёт на табло. Даже если бы ЭСК посчитал гол недействительным, всё равно это ничего не меняет.
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    zigbert
    1712429064
    Воздействие на Соболева со стороны игроков обороны Зенита было, отсюда такое решение ЭСК.
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    СпорЦмен
    1712442543
    Промеса нет, Соболев крыса номер 1.
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    =Cпapтак=
    1712450756
    зенит разнылся хахахаххаха питухи газпромовские.ворье
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    Oldtrafford83
    1712467242
    Вообще не понимаю зачем это мусолить, Зенит же всё равно выиграл, детский сад какой то
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    Константин-Шапкин-google
    1712480195
    Чистый рабочий гол. Могли ещё забивать. Нужно работать над реализацией. Особенно Пруцеву да и Бангонда с Угалдьде могут чаще забивать
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