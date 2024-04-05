Медведев заявил, что гол «Спартака» нельзя было засчитывать: «Соболев подыграл рукой»

Председатель правления «Зенита» Александр Медведев считает, что «Спартак» забил гол не по правилам в полуфинале Фонбет Кубка России.

«Хотелось бы отметить, что хоть «Спартак» и вышел на игру заряженным, но его гол засчитывать было нельзя, поскольку Александр Соболев подыграл себе рукой, прежде чем принять мяч на грудь и отдать пас под голевой удар.

В старые добрые времена все было просто – рука прижата, значит, нет нарушения, а если не прижата – значит, оно есть. Тем более подыгрывать рукой в неестественном положении – это неестественно», – сказал Медведев.