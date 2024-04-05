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    • Медведев заявил, что гол «Спартака» нельзя было засчитывать: «Соболев подыграл рукой»

    Медведев заявил, что гол «Спартака» нельзя было засчитывать: «Соболев подыграл рукой»

    Председатель правления «Зенита» Александр Медведев считает, что «Спартак» забил гол не по правилам в полуфинале Фонбет Кубка России.

    «Хотелось бы отметить, что хоть «Спартак» и вышел на игру заряженным, но его гол засчитывать было нельзя, поскольку Александр Соболев подыграл себе рукой, прежде чем принять мяч на грудь и отдать пас под голевой удар.

    В старые добрые времена все было просто – рука прижата, значит, нет нарушения, а если не прижата – значит, оно есть. Тем более подыгрывать рукой в неестественном положении – это неестественно», – сказал Медведев.

    • «Зенит» победил «Спартак» со счетом 2:1.
    • Ответный матч пройдет 16 апреля в Санкт-Петербурге.

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    Источник: «Р-Спорт»

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    05.04.2024 08:48
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    Комментарии (36)
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    andr45
    1712304216
    А нападение на вратаря во вратарской и положение вне игры у Сергеева, когда Пердо забивал второй гол - это другое? И вообще, кто такой этот Медведев? Я знаю, что он пропагандирует мужскую близость. Не пора ли его судить?
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1712305671
    Это не видят только упоротые сектанты и судейский корпус, который харчуется в свинарнике. Гыгыгы
    Ответить
    СпорЦмен
    1712305942
    Просто амерзительный гол в исполнении срама! Прям, как сам недоклуб.
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    Павелий
    1712309559
    Медведев, а у тебя ещё совести про судейство говорить хватает? Как Дзюба завалил Кутепова, как Ракицкий в штрафной лёжа сыграл рукой.... Ещё напомнить? Стыдно, что такие бессовестные люди есть в нашем футболе.
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    Spirit_78
    1712309737
    Не помогла мясу очередная порция судейской помощи. Плевать на них, на эту убогую секту.
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    Cleaner
    1712315936
    Мяч попал в бревно. Это не считается игрой рукой. Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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    NewLife
    1712324808
    Медведева отдать под суд за ложный донос. Вот такие с.ки вырастают из ябед в школе.
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    TIMOTHY
    1712332623
    С такими вот голами и становился спам чемпионом! Да наверху трепыхается и сейчас с такой игрой и благодаря судьям продажным за печеньки
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    =Cпapтак=
    1712371961
    а ты заплачь еще очкарик
    Ответить
    =Cпapтак=
    1712372024
    питушиный зенет а не клуб и болелы шлак у него лохи по жизни
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