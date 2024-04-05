Титов – о «Зените»: «Одни бразильцы, наших по пальцам можно пересчитать»

Бывший футболист «Спартака» Егор Титов поделился наблюдениями от просмотра кубкового матча с «Зенитом».

Петербуржцы победили со счетом 2:1. Дубль сделал 18-летний бразильский нападающий Педро.

«Первый тайм обнадежил. Если бы «Зенит» продолжил играть в том же составе, возможно, «Спартак» смог бы рассчитывать даже на победу. Но Семак понимал, что дело может кончиться поражением, и выпустил двух своих ведущих исполнителей.

Вендел вышел сразу и добавил гостям скорости, опыта, мастерства, а потом вышел и второй творец всех последних побед «Зенита» – Клаудиньо.

Вот эта тройка Барриос – Вендел – Клаудиньо плюс молодой Педро, который ярко ворвался в наш российский футбол, и вышедший Артур переломили ход матча.

Я сейчас перечисляю их – одни бразильцы. Если вспомнить еще Родригао с Нино, наших там по пальцам можно пересчитать. Но именно эти люди сделали результат, который пока устраивает «Зенит». Ждем второго матча», – сказал Титов.