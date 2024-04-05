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    • Титов – о «Зените»: «Одни бразильцы, наших по пальцам можно пересчитать»

    Титов – о «Зените»: «Одни бразильцы, наших по пальцам можно пересчитать»

    Бывший футболист «Спартака» Егор Титов поделился наблюдениями от просмотра кубкового матча с «Зенитом».

    Петербуржцы победили со счетом 2:1. Дубль сделал 18-летний бразильский нападающий Педро.

    «Первый тайм обнадежил. Если бы «Зенит» продолжил играть в том же составе, возможно, «Спартак» смог бы рассчитывать даже на победу. Но Семак понимал, что дело может кончиться поражением, и выпустил двух своих ведущих исполнителей.

    Вендел вышел сразу и добавил гостям скорости, опыта, мастерства, а потом вышел и второй творец всех последних побед «Зенита» – Клаудиньо.

    Вот эта тройка Барриос – Вендел – Клаудиньо плюс молодой Педро, который ярко ворвался в наш российский футбол, и вышедший Артур переломили ход матча.

    Я сейчас перечисляю их – одни бразильцы. Если вспомнить еще Родригао с Нино, наших там по пальцам можно пересчитать. Но именно эти люди сделали результат, который пока устраивает «Зенит». Ждем второго матча», – сказал Титов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    05.04.2024 13:12
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    Комментарии (29)
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    Цугундeр
    1712313625
    От старых друзей весточки нет, грустно, А на душе от свежих газет пусто, И от не свежих невелика потеха, Правда вот был (голландский ) дружок, уехал. Ой-йо , ой-йо ,ой-йо ..
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    Plyash
    1712313754
    Все перечисленные - южноамериканские нелеквиды,годные для отечественного футбола. В гейропу они не спешат,в Питере нагуливают мастерство для дальнейшей продажи.Имеют полное право.
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    DOCTOR PENALTY
    1712314634
    Интересно: что испытывают ПИТЕРСКИЕ болельщики болея за команду ЧУЖИХ игроков?...
    Ответить
    ...короче
    1712316158
    ...уже половина питерских таксистов свободно общается на португальском)...
    Ответить
    Скай
    1712318752
    БЗДИниту нужны копченые, свои нах.
    Ответить
    Spirit_78
    1712319816
    Ни одна из этих московских говорящих голов не признаёт открыто, что они хотели бы видеть Зенит болтающимся в середине таблицы, после добровольного отказа от легионеров. А не пойти бы вам всем на три весёлых буквы?) Если лимит привёл к тому, что бездарности с правильными паспортами незаслуженно получают миллионы евро в год, пусть играют легионеры. На их игру хотя бы смотреть приятно, в отличие от мясных кривоногих недофутболистов с огромными зарплатами и "правильными" паспортами.
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    Дубина
    1712323364
    Своих нет в помойке лазурной - цыгане одни)))
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    alp
    1712324356
    какие проблемы, спартак? ищи, покупай, выставляй на игру своих сильнейших. Не умеете? болтайтесь в центре и выгребайте дежурную "пятюню". а то видите ли им Зенитовские леги не угодили )))
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    WE ARE FOR PETER
    1712327235
    Романцев назвал Титова отработанный материал) и за допинг дискву схватил егорка было дело!) Я к тому сидел бы и не вякал ты Титов
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    alefreddy
    1712407312
    наши на скамейке или в аренде.Бразилия рулит
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