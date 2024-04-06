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    • Глушаков: «Абаскаль ведет себя неправильно по отношению к русскому народу»

    Глушаков: «Абаскаль ведет себя неправильно по отношению к русскому народу»

    Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков считает неприемлемым поведение главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля.

    Полузащитнику «Урарту» не понравилась публичная критика испанца в адрес футболистов после поражения от «Зенита» (1:2) в Фонбет Кубке России.

    – С ним произошло что-то непонятное. Если честно, у меня складывается такое ощущение, что он хочет, чтобы его убрали, поехать домой с неустойкой. Хотя я не хотел бы про это говорить, всегда поддерживал его.

    Ведь это тренер, если нет результата, надо спрашивать с игроков. Но в последнее время вижу, что он ведет себя как-то неправильно по отношению к русскому народу, русским болельщикам, к «Спартаку» – тем более.

    Но это мое видение со стороны. Не нахожусь в клубе, не знаю, что там происходит.

    – Он даже обвинил футболистов «Спартака» в том, что они недостаточно выкладываются. И ему после этого ответил агент Даниила Денисова.

    – Выкладываются или не выкладываются футболисты – наверное, ему виднее. Возможно, у него есть датчики и всякие технологии, наверное, тренеры-консультанты, которые следят за тактикой, за работоспособностью. Не могу судить, кто прав, а кто нет. Сложно говорить.

    • «Спартак» набрал 32 очка в 21 туре РПЛ.
    • Команда занимает 6-е место в таблице лиги.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 9 баллов.

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    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    06.04.2024 13:35
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    Комментарии (15)
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    Цугундeр
    1712402142
    Ох ,ё... Прогорел Глушак в Армении ,окончательно...
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    andr45
    1712402992
    Судя по высказываниям этого кретина, на Абаскаля пора заводить уголовное дело по статьям 282 и 357. Думаю, ДЖИКИЯ, ЗОБНИН, ДЕНИСОВ, ЛИТВИНОВ найдут еще статьи УК, которые следует вменить Абаскалю.
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    k611
    1712404259
    А сам Глушаков в своё время правильно повёл себя по отношению к Каррере, тренеру который сделал Спартак чемпионом.
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    NewLife
    1712405389
    Древний народ Урарту, если бы до сих пор существовал, изгнал бы этого балбеса.
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    АЛЕКС 58
    1712406851
    Зато к иностранным барыгам и уголовникам Спартак и Абасраль хорошо относятся!
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    ...короче
    1712407466
    ...логику Абаскаля понять трудно. Логику Глушакова ещё трудней понять)...
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    Саша-Юрков.-yandex
    1712407941
    Один му....к про другова му...Ка ерись несёт.
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    WILDLING_HRUNDEL
    1712418822
    Свинарня в своем репертуаре))
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    Oldtrafford83
    1712467472
    Что же так прицепились к этому Абаскалю, реально, либо специально проплачено либо идиотизм с детским садом
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    Исмо
    1712481808
    Пошёл ты подальше (((это руководство спартака издевается над русскими(((
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