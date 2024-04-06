Глушаков: «Абаскаль ведет себя неправильно по отношению к русскому народу»

Экс-капитан «Спартака» Денис Глушаков считает неприемлемым поведение главного тренера московской команды Гильермо Абаскаля.

Полузащитнику «Урарту» не понравилась публичная критика испанца в адрес футболистов после поражения от «Зенита» (1:2) в Фонбет Кубке России.

– С ним произошло что-то непонятное. Если честно, у меня складывается такое ощущение, что он хочет, чтобы его убрали, поехать домой с неустойкой. Хотя я не хотел бы про это говорить, всегда поддерживал его.

Ведь это тренер, если нет результата, надо спрашивать с игроков. Но в последнее время вижу, что он ведет себя как-то неправильно по отношению к русскому народу, русским болельщикам, к «Спартаку» – тем более.

Но это мое видение со стороны. Не нахожусь в клубе, не знаю, что там происходит.

– Он даже обвинил футболистов «Спартака» в том, что они недостаточно выкладываются. И ему после этого ответил агент Даниила Денисова.

– Выкладываются или не выкладываются футболисты – наверное, ему виднее. Возможно, у него есть датчики и всякие технологии, наверное, тренеры-консультанты, которые следят за тактикой, за работоспособностью. Не могу судить, кто прав, а кто нет. Сложно говорить.