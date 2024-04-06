Гончаренко – о поражении от «Крыльев»: «Судья просто прибил «Урал»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко раскритиковал работу арбитра Павла Кукуяна, обслуживавшего матч 23-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».
- Самарцы победили со счетом 2:1.
- Обе команды реализовали пенальти в этой игре.
- Уральцы на 60-й минуте остались вдесятером в результате удаления Итало.
– За исключением гола, который пропустили в необязательной ситуации, в первом тайме действовали хорошо. И отыгрались в конце концов, все было по делу.
Замена в перерыве была одна. Нам нужна было скорость на фланге.
– С чем связано большое количество фолов и карточек?
– С тем, что безобразно судил Кукуян. Он просто не понимает, что он делал на поле. Вот и все. Это его судейство. Он просто нас прибил.
Не разбирается в элементарных ситуациях… Это еще надо уметь.