Гончаренко – о поражении от «Крыльев»: «Судья просто прибил «Урал»

Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко раскритиковал работу арбитра Павла Кукуяна, обслуживавшего матч 23-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

Самарцы победили со счетом 2:1.

Обе команды реализовали пенальти в этой игре.

Уральцы на 60-й минуте остались вдесятером в результате удаления Итало.

– За исключением гола, который пропустили в необязательной ситуации, в первом тайме действовали хорошо. И отыгрались в конце концов, все было по делу.

Замена в перерыве была одна. Нам нужна было скорость на фланге.

– С чем связано большое количество фолов и карточек?

– С тем, что безобразно судил Кукуян. Он просто не понимает, что он делал на поле. Вот и все. Это его судейство. Он просто нас прибил.

Не разбирается в элементарных ситуациях… Это еще надо уметь.