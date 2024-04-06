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    • Гончаренко – о поражении от «Крыльев»: «Судья просто прибил «Урал»

    Гончаренко – о поражении от «Крыльев»: «Судья просто прибил «Урал»

    Главный тренер «Урала» Виктор Гончаренко раскритиковал работу арбитра Павла Кукуяна, обслуживавшего матч 23-го тура РПЛ против «Крыльев Советов».

    • Самарцы победили со счетом 2:1.
    • Обе команды реализовали пенальти в этой игре.
    • Уральцы на 60-й минуте остались вдесятером в результате удаления Итало.

    – За исключением гола, который пропустили в необязательной ситуации, в первом тайме действовали хорошо. И отыгрались в конце концов, все было по делу.

    Замена в перерыве была одна. Нам нужна было скорость на фланге.

    – С чем связано большое количество фолов и карточек?

    – С тем, что безобразно судил Кукуян. Он просто не понимает, что он делал на поле. Вот и все. Это его судейство. Он просто нас прибил.

    Не разбирается в элементарных ситуациях… Это еще надо уметь.

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    Источник: «Матч ТВ»

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    06.04.2024 16:50
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    Комментарии (8)
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    TIMOTHY
    1712413854
    Игру не смотрел но поддерживаю и осуждаю )
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    gennadiy
    1712415384
    Ничего не меняеться, судьи просто нулевые...
    Ответить
    Азбука
    1712418268
    Судьи тоже люди со своими слабостями.
    Ответить
    ScarlettOgusania
    1712419031
    ЭСК отстранит картофана за наезд на хукуяна)
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    zigbert
    1712429488
    По второй ЖК для Итало есть вопросы. А так в основном больших ошибок у Кукуяна не было.
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