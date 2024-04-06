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    • РПЛ. «Крылья Советов» на выезде обыграли «Урал» (2:1) и обошли «Спартак»

    РПЛ. «Крылья Советов» на выезде обыграли «Урал» (2:1) и обошли «Спартак»

    «Крылья Советов» добыли гостевую победу в 23-м туре чемпионата России.

    Самарцы выиграли у «Урала» со счетом 2:1 благодаря дублю Амара Рахмановича.

    В составе команды из Екатеринбурга отличился Алексей Каштанов, а Итало во втором тайме получил красную карточку.

    Набрав три очка, «Крылья» с 33 баллами поднялись с восьмого на пятое место в таблице РПЛ, опередив «Спартак» и «Рубин».

    Россия. РПЛ. 23-й тур

    Урал (Екатеринбург) – Крылья Советов (Самара) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция

    Голы: 0:1 – Рахманович, 16; 1:1 – Каштанов (с пенальти), 41; 1:2 – Рахманович (с пенальти), 79.

    Удаление: Итало, 60 – нет.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

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    Источник: «Бомбардир»

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    06.04.2024 16:01
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    Комментарии (9)
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    ...короче
    1712408993
    ...с победой, Крылья!...
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    Цугундeр
    1712411952
    И эта новость ., даже парафраз про " ..обошли «Спартак» " не вызывает слюноотделения у большинства особей нашего зверинца . Стареем .)
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    TIMOTHY
    1712413787
    В ближайшие дни Спартак много кто обойдет)
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    slavа0508
    1712419270
    Ну главное они поднялись выше Локо . но в статье без Спартака нельзя ???
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    Suvorov71
    1712422095
    Если не напишут Спартак, читать не будут, помойные из питера реагируют, только на Спартак, а так, все хорошо все хорошо....
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    zigbert
    1712477181
    Игра была равной но это тот случай когда Крылышкам чуточку повезло.
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