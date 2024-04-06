РПЛ. «Крылья Советов» на выезде обыграли «Урал» (2:1) и обошли «Спартак»

«Крылья Советов» добыли гостевую победу в 23-м туре чемпионата России.
Самарцы выиграли у «Урала» со счетом 2:1 благодаря дублю Амара Рахмановича.
В составе команды из Екатеринбурга отличился Алексей Каштанов, а Итало во втором тайме получил красную карточку.
Набрав три очка, «Крылья» с 33 баллами поднялись с восьмого на пятое место в таблице РПЛ, опередив «Спартак» и «Рубин».
Россия. РПЛ. 23-й тур
Урал (Екатеринбург) – Крылья Советов (Самара) – 1:2 (1:1) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Рахманович, 16; 1:1 – Каштанов (с пенальти), 41; 1:2 – Рахманович (с пенальти), 79.
Удаление: Итало, 60 – нет.