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    Орлов: «Абаскаль – пустой, Федун – дилетант»

    Журналист Геннадий Орлов раскритиковал происходящее в «Спартаке».

    – Почему ваши более молодые коллеги Радимов и Быстров в один голос гонят Абаскаля из «Спартака»? Им-то, зенитовцам, какой интерес?

    – Я воспитан в системе Николая Николаевича Озерова. ОВВ – общество взаимной вежливости. И я считаю, что неприлично клубу в середине сезона удалять тренера.

    Это какая-то африканская ситуация. Там вожди убирали тренеров после одного поражения. Это волюнтаристские методы, так нельзя руководить.

    У Федуна в «Спартаке» за 18 лет работы было 17 тренеров. Как можно тут создать команду? Дикость какая-то. Он просто дилетант и не понимает тонкостей тренировочного процесса.

    Когда с Жиго с Джикией бегали в атаку и иногда даже забивали, это так нравилось Федуну, а особенно его супруге. При этом у «Спартака» в обороне всегда был проходной двор. А чемпионом чаще всего становится тот, кто меньше всех пропускает.

    Посмотрите все турнирные таблицы: редко кто пропускает меньше чемпиона. Этот баланс во время игры должен всегда выдерживаться. У «Спартака» его не было и нет.

    А что касается Абаскаля – ясно же, что он пустой. Он не может выразить, какая игра у его команды. Вы что-нибудь можете понять из его высказываний? У него всe время «всe хорошо и по плану».

    Что по плану? У него центра поля уже год нет. Нет полузащитников. Он должен был искать их или как-то иначе выстраивать игру. Но ничего же не меняется.

    • «Спартак» набрал 32 очка в 21 туре РПЛ.
    • Команда занимает 6-е место в таблице лиги.
    • Отставание от лидирующего «Зенита» – 9 баллов.

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    Источник: «Чемпионат»

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    06.04.2024 10:59
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    Комментарии (17)
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    ...короче
    1712392004
    ..."Я - испанский, пустой бамбук"(с)...
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    VVM1964
    1712392418
    Нет у Орлова других тем, кроме Спартака !!! ...
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    Skull_Boy
    1712393038
    А кто-то простой недоразвитый пи...л
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    MazaiNN
    1712393110
    Федун уже дистанцировался от всего этого а его все полощут. Он МАРКИ собирать стал. МАРКИиии. Филатели́ст он теперь.))
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    ПалкоВводецъ (returned)
    1712397135
    Фердун не своим делом занимался. Футбол это не его. Он спец по мазуту. Качает народное достояние и кричит: - моё, частное. Вот и вбухал 3 лярда в свинарню впустую. Ули, не своё, не жалко. Гыгыгы
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    TIMOTHY
    1712397952
    Грамотно и четко от Орлова! Что в Спартаке происходит непонятно,как Спартак играет непонятно! Все по делу Сергеевич ответил
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    anatolich72
    1712402403
    Орлов-дегенерат.
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    baggio80
    1712402823
    Абаскаль – пустой, Федун – дилетант. А я Гена флюгер и мне опять таблетки привезли )))
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    FCSpartakM
    1712404307
    Сколько тренеров поменял локомотив и динамо? Краснодар за последние годы стабильно не стабилен с тренерами. Если вы кого-то обвиняете в дилетантстве, так делайте проекцию на другие клубы-аналоги. А то везде профи, только Спартак в говне, только Спартак что-то все выиграл в рпл за последние годы так или иначе в эру бумажных админчиков, в отличие от других клубов из Москвы и периферии
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    СпорЦмен
    1712405152
    Да срамтак весь состоит из делитантов. Только Абаскаль красавчик. У него еще есть время опозорить срамтак. :)))
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