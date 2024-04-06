Орлов: «Абаскаль – пустой, Федун – дилетант»

Журналист Геннадий Орлов раскритиковал происходящее в «Спартаке».

– Почему ваши более молодые коллеги Радимов и Быстров в один голос гонят Абаскаля из «Спартака»? Им-то, зенитовцам, какой интерес?

– Я воспитан в системе Николая Николаевича Озерова. ОВВ – общество взаимной вежливости. И я считаю, что неприлично клубу в середине сезона удалять тренера.

Это какая-то африканская ситуация. Там вожди убирали тренеров после одного поражения. Это волюнтаристские методы, так нельзя руководить.

У Федуна в «Спартаке» за 18 лет работы было 17 тренеров. Как можно тут создать команду? Дикость какая-то. Он просто дилетант и не понимает тонкостей тренировочного процесса.

Когда с Жиго с Джикией бегали в атаку и иногда даже забивали, это так нравилось Федуну, а особенно его супруге. При этом у «Спартака» в обороне всегда был проходной двор. А чемпионом чаще всего становится тот, кто меньше всех пропускает.

Посмотрите все турнирные таблицы: редко кто пропускает меньше чемпиона. Этот баланс во время игры должен всегда выдерживаться. У «Спартака» его не было и нет.

А что касается Абаскаля – ясно же, что он пустой. Он не может выразить, какая игра у его команды. Вы что-нибудь можете понять из его высказываний? У него всe время «всe хорошо и по плану».

Что по плану? У него центра поля уже год нет. Нет полузащитников. Он должен был искать их или как-то иначе выстраивать игру. Но ничего же не меняется.