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    • Ловчев – о том, как прервать сухую серию «Спартака»: «Давайте попросим футбольных богов»

    Ловчев – о том, как прервать сухую серию «Спартака»: «Давайте попросим футбольных богов»

    Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев остроумно ответил на вопрос о безголевой серии команды в РПЛ.

    Вероятно, в своем комментарии он сделал отсылку к заявлению главного тренера москвичей Гильермо Абаскаля о выборе состава с божьей помощью.

    «Тут вопрос очень простой: где‑то не получается, где‑то не везет. Ну давайте пошаманим, давайте попросим футбольных богов: Марадону, Пеле. Ребята, помогите как‑то.

    Надо лезть в штрафную, всe равно мячик найдет эту лазейку и влетит в ворота. Никуда от этого не денешься.

    Болелы, придите и заставьте «Спартак» забить гол», – сказал Ловчев.

    • После зимней паузы у «Спартака» 0 голов в 3 матчах РПЛ.
    • Они не забили «Зениту», «Факелу» и «Уралу».

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    Источник: «Матч ТВ»

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    01.04.2024 17:33
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    Комментарии (9)
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    WE ARE FOR PETER
    1711984227
    Доставайте с Романцевым бромантан,угостите футболеров и вперёд)) может и чемпионами станете))
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    ВетеR
    1711984749
    опять таблетки не выпил
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    WILDLING_HRUNDEL
    1711985082
    С самим Кириллом вроде встречались элитные хряки!) Может прокатит,посмотрим
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    ...уефан
    1711985579
    ...что бы команда играла, забивала и радовала не только своих болельщиков, но и тех, кто просто любит футбол, футболисты должны в тренере видеть Наместника футбольного Бога на Земле. Бояться, уважать то, что он хочет до них донести, видеть то, что он хочет выстроить на площадке. Жаль, но видно у нас не работает тот принцип - если тебе платят хорошие деньги, то ты соответственно этой плате и работаешь... То же самое и к тренеру, и его квалификации относится...
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    Fialet
    1711989121
    Лопчеп апустился.
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    Cleaner
    1711990936
    Спартак и лезет в штрафную. Только в свою, чтобы отбиться и хотя бы ничейку соорудить. Ну РЖУ ни могу!!!...)))
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    zigbert
    1712045557
    Голы придут. Было бы желание игроков, нацеленность их на ворота соперника. Ведь в кубковом матче забили сразу 3 мяча. Такое невезение бывает не только у Спартака но это надо пройти.
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