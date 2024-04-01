Ловчев – о том, как прервать сухую серию «Спартака»: «Давайте попросим футбольных богов»

Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев остроумно ответил на вопрос о безголевой серии команды в РПЛ.

Вероятно, в своем комментарии он сделал отсылку к заявлению главного тренера москвичей Гильермо Абаскаля о выборе состава с божьей помощью.

«Тут вопрос очень простой: где‑то не получается, где‑то не везет. Ну давайте пошаманим, давайте попросим футбольных богов: Марадону, Пеле. Ребята, помогите как‑то.

Надо лезть в штрафную, всe равно мячик найдет эту лазейку и влетит в ворота. Никуда от этого не денешься.

Болелы, придите и заставьте «Спартак» забить гол», – сказал Ловчев.