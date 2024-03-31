В 30 туре АПЛ «Манчестер Сити» дома сыграет с «Арсеналом». Игра пройдет в воскресенье, 31 марта, и начнется в 19:30 по московскому времени.

«Манчестер Сити»

Команда с 63 очками идет на третьем месте. «Манчестер Сити» выиграл 19 матчей, в шести поединках сыграл вничью и потерпел три поражения. Команда забила 63 гола и пропустила 28 мячей.

В предыдущем матче «Манчестер Сити» со счетом 2:0 обыграл «Ньюкасл».

Подопечные Микеля Артеты лидируют в чемпионате Англии с 64 очками. Команда выиграла 20 матчей, по четыре раза сыграла вничью и потерпела поражения. «Арсенал» забил 70 голов и пропустил 24 мяча.

В предыдущем матче «Арсенал» обыграл «Порту» со счетом 1:0.

Прогноз на матч «Манчестер Сити» – «Арсенал»

В трех последних очных встречах дважды выигрывал «Арсенал», еще в одной встрече побеждал «Манчестер Сити». На наш взгляд, хозяева ближе к победе, на них и поставим. Наш прогноз – победа «Манчестер Сити» (1.91).