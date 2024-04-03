Артета объяснил 27% владения мячом у «Арсенала» против «Манчестер Сити»

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета высказался о 27% времени владения мячом его командой в матче 30-го тура АПЛ с «Манчестер Сити» (0:0). Лондонцы нанесли лишь два удара в створ ворота соперника за игру.
«Иногда это происходит, когда вы хотите адаптироваться, а иногда потому, что это необходимо. Нужно убрать в сторону свое эго и идеологию и делать то, что должен делать, чтобы выиграть матч.
Против «Сити» команда была по-настоящему сильна психологически и действовала с умом. Когда вы чувствуете, что у вас есть все для победы, [ничья] вас не устраивает.
Но нужно понимать, как мы растем, и в определенные моменты быть достаточно умными, чтобы принять что-то еще», – сказал Артета.
- «Арсенал» на данный момент занимает 2-ю строчку в АПЛ, набрав 65 очков после 29 матчей. «Манчестер Сити» отстает от «канониров» на 1 балл.
- У лидирующего «Ливерпуля» 67 очков.