Семак объяснил ничью «Зенита» с «Крыльями Советов»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался по матчу 22-го тура РПЛ против «Крыльев Советов» (1:1).

Петербуржцы пропустили на 1-й минуте.

От поражения их спас гол Артура.

«Зенит» завтра может упустить лидерство.

«Мы плохо вошли в игру, начали плохо, много ошибались в простых ситуациях, и одна из ошибок и привела к пропущенному мячу. В целом, то количество брака, которое было в начале атаки и в организации наших атакующих действий, конечно, позволяло сопернику использовать свои сильные качества – убегать в быстрые контратаки.

В дальнейшем по первому и второму тайму, старались играть, комбинировать, создавать моменты. Они были у нас, но, к сожалению, реализовать ни один из них мы не смогли. Где-то немножко мастерства кому-то не хватило, где-то удачи. Поэтому счет такой, какой есть», – сказал Семак.