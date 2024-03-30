Стали известны стартовые составы на матч 30-го тура Серии А в котором сыграют «Наполи» и «Аталанта». Игра состоится 30 марта, начало встречи запланировано на 14:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Наполи»: Мерет, Жезус, Руй, Рахмани, Ди Лоренцо, Траоре, Лоботка, Замбо-Ангуисса, Осимхен, Политано, Распадори.

Главный тренер: Франческо Кальцона

«Аталанта»: Карнесекки, Хин, Колашинац, Хатебур, Скальвини, Дзаппакоста, Пашалич, Эдерсон, де Рон, Миранчук, Скамакка.

Главный тренер: Джан Пьеро Гасперини