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  • Стали известны стартовые составы на матч «Наполи» – «Аталанта»: 30 марта

Стали известны стартовые составы на матч «Наполи» – «Аталанта»: 30 марта

30 марта 2024, 13:40

Стали известны стартовые составы на матч 30-го тура Серии А в котором сыграют «Наполи» и «Аталанта». Игра состоится 30 марта, начало встречи запланировано на 14:30 по мск.

Стартовые составы на матч:

«Наполи»: Мерет, Жезус, Руй, Рахмани, Ди Лоренцо, Траоре, Лоботка, Замбо-Ангуисса, Осимхен, Политано, Распадори.

Главный тренер: Франческо Кальцона

«Аталанта»: Карнесекки, Хин, Колашинац, Хатебур, Скальвини, Дзаппакоста, Пашалич, Эдерсон, де Рон, Миранчук, Скамакка.

Главный тренер: Джан Пьеро Гасперини

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Источник: «Бомбардир»
Италия. Серия А Аталанта Наполи
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