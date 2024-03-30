В субботу, 30 марта, в 30-м туре итальянской Серии А сыграют «Наполи» и «Аталанта». Матч пройдет в Неаполе, начало – в 14:30 (мск).
«Наполи»
Команда Франческо Кальцоны набрала 45 очков и располагается на 7-м месте в Серии А. «Наполи» имеет 12 побед, 9 ничьих и 8 поражений, разница мячей 44:33.
От зоны еврокубков, которую замыкает как раз «Аталанта», неаполитанцы отстают на 2 балла.
«Аталанта»
«Аталанта» набрала 47 очков и занимает 6-е место в таблице. Подопечные Джан Пьеро Гасперини добыли 14 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей – 51:32.
Очные встречи
Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:
- 25.11.23 «Аталанта» – «Наполи» – 1:2;
- 11.03.23 «Наполи» – «Аталанта» – 2:0;
- 05.11.22 «Аталанта» – «Наполи» – 1:2;
- 03.04.22 «Аталанта» – «Наполи» – 1:3;
- 04.12.21 «Наполи» – «Аталанта» – 2:3.
Прогноз на матч «Наполи» – «Аталанта»
Обе команды стремятся попасть по итогам сезона в еврокубки. Ожидаем равную игру, с большим количеством моментов и обменом голами. Наш прогноз – «Обе забьют – да» с коэффициентом 1.65.