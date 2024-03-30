В субботу, 30 марта, в 30-м туре итальянской Серии А сыграют «Наполи» и «Аталанта». Матч пройдет в Неаполе, начало – в 14:30 (мск).

«Наполи»

Команда Франческо Кальцоны набрала 45 очков и располагается на 7-м месте в Серии А. «Наполи» имеет 12 побед, 9 ничьих и 8 поражений, разница мячей 44:33.

От зоны еврокубков, которую замыкает как раз «Аталанта», неаполитанцы отстают на 2 балла.

«Аталанта»

«Аталанта» набрала 47 очков и занимает 6-е место в таблице. Подопечные Джан Пьеро Гасперини добыли 14 побед, 5 раз сыграли вничью и потерпели 9 поражений, разница мячей – 51:32.

Очные встречи

Результаты последних 5 встреч команд в Серии А:

Прогноз на матч «Наполи» – «Аталанта»

Обе команды стремятся попасть по итогам сезона в еврокубки. Ожидаем равную игру, с большим количеством моментов и обменом голами. Наш прогноз – «Обе забьют – да» с коэффициентом 1.65.